中企與塔利班簽油田開採合約 經濟介入阿富汗

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（中央社喀布爾5日綜合外電報導）阿富汗代理副總理巴拉達（Mullah Baradar）等官員今天表示，阿國塔利班政府即將與中國新疆中亞石油天然氣公司（CAPEIC）簽約開採北部阿姆河（Amu Darya）盆地油田。

路透社報導，這將是塔利班（Taliban）2021年接掌政權以來，首次與他國公開簽定的大宗商品開採重大合約。這也凸顯出毗鄰的中國在其公民遭到阿富汗武裝團體伊斯蘭國（IS）攻擊下，仍介入阿國經濟活動。

中國駐阿富汗大使王愚在記者會中說：「阿姆河油田開採合約是中、阿間的一個重要計畫。」

中國尚未正式承認塔利班政府，但在阿國的利益龐大，因為阿國位居 一帶一路 一帶一路在其他國家進行的如何了？ 中國「一帶一路」計畫標榜將對沿線國家投資9000億美元，試圖讓菲律賓、越南等國彈性調整南海戰略，以爭取中方資金發展經濟。然而一帶一路發展至今，紐時就直指中國藉「一帶一路」的全球投資與貸款計畫，設下債務陷阱令一些國家上鉤。

斯里蘭卡：中國在斯里蘭卡投資工業區、提供2億5300萬美元資金協助建造機場、並在赫班托達港上也投資15億美元。眾多的基礎建設讓斯里蘭卡積欠中國數十億美元的債務。2017年12月斯里蘭卡用赫班托達港99年的承租權以換取中國免除11億債務，中國成功在印度洋拿下控制點。

馬爾地夫：馬爾地夫接受中國援助興建部分關鍵基礎設施，卻因此債台高築，讓中國成為主要債權人。未來若無法償還債務，中國可透過要求股權一步步掌握馬爾地夫資產。

尼泊爾：尼泊爾原是中國推動「一帶一路」其中一個主要結盟國家，但卻已一連收回兩個與中國企業合作開發案，並改採全球招標。

馬來西亞：前任馬來西亞首相納吉因涉嫌貪汙被捕後，所有中資項目都在重審，首相馬哈地上任後，擬推翻多項前任首相核定的建設，其中包括價值140億美元、已經動工的東海岸鐵路，其85%資金來自中國國有的中國進出口銀行；並取消中國承建、由吉隆坡到新加坡的新隆高鐵計畫。

泰國：泰中鐵路目前工程進度延宕，全長253公里的第一期工程原預計2021年通車，但據泰國媒體報導，2018年3月底僅完成試驗路段（長約3.5公里）7%的路基工程。

印尼：被視為「一帶一路」在印尼的指標、連接雅加達與萬隆的高速鐵路，原本將於2019年完工，因徵地、資金等問題延期。

菲律賓：除了大馬尼拉巴石河上的兩座橋樑已經動工之外，其餘中菲簽署的基礎設施等多項合作，仍是空中畫餅，這兩座橋樑是否為一帶一路的項目，也並不明確。 看更多 關閉 基建計畫的重要地區核心。

塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在推特貼文說，新疆中亞石油天然氣公司依據合約規定，每年將對阿富汗投資1億5000萬美元。

推文說，依據這項為期25年的合約，3年後中國投資將增加到每年5億4000萬美元；並說，塔利班政府在這個項目的股權將占20%，日後可能擴大到75%。

在這項宣布作出之前一天，塔利班政府表示，旗下部隊已突擊殲滅8名伊斯蘭國分子，包括上月針對首都喀布爾一家中國商人所投宿飯店策動攻擊的一些成員。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120105