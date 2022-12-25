中國明年6大外交任務 深化中俄互信校準中美關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）中國國務委員兼外長王毅今天談到中國明年6大外交任務，當中提到元首外交將掀起新高潮，主場外交紛呈亮點，並會深化中俄戰略互信，校準中美關係重回正確航向，牢牢掌握安全戰略主動權。

澎湃新聞報導，身兼中共中央政治局委員的王毅25日在2022年國際形勢與中國外交研討會上，作出上述表示。

王毅表示，2023年是全面落實中共20大精神開局之年，將更加緊密地團結在以中共總書記習近平為核心的黨中央周圍，開創中國特色大國外交的新格局。他提到6大外交任務:

一、保障元首外交和中心工作，稱「明年元首外交將掀起新高潮，主場外交也將亮點紛呈」，要主動識變應變求變，全力防範化解重大外部風險挑戰。

二、統籌拓展全方位外交布局，深化中俄戰略互信和互利合作，夯實兩國全面戰略協作夥伴關係。落實中美元首達成的共識，爭取中美關係校準並重回正確航向。密切中歐高層往來和戰略溝通，推動中歐關係行穩致遠。

王毅也提到，實行以鄰為伴周邊的外交方針，深化與周邊國家友好互信和利益融合，加強與發展中國家團結合作，維護拓展發展中國家正當權益。

三、不斷匯聚全球治理最大公約數，高舉構建人類命運共同體旗幟，以推動建設新型國際關係為路徑，為全球發展和安全事業形成更多共識，採取更多行動。

四、積極服務國家高質量發展和對外開放，明年是「一帶一路」倡議10週年，王毅稱各方期待舉辦第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。在疫情防控取得重大成果基礎上，有必要為中外人員往來提供更多便利，維護產業鏈供應鏈穩定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

五、持續築牢捍衛國家利益堅強防線，旗幟鮮明反對一切霸權霸凌霸道，抵制任何單邊保護行徑，「同一切企圖遲滯甚至阻斷中華民族偉大復興進程的勢力開展堅決鬥爭，牢牢掌握我國發展和安全的戰略主動權。」

六、著力提升國際傳播力和話語權，深入做好中共20大精神闡釋宣介，講好中國共產黨及中國式現代化的故事 ，並要適應數字化、全媒體的新發展。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1111225