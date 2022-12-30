秦剛打破慣例 提前被任命為中國外交部長

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（中央社記者邱國強北京30日電）央視新聞聯播報導，中國全國人大常委會今天召開第38次會議決定，任命前駐美大使秦剛為外交部長，原任部長王毅卸任。這項人事案隨後由中國政府發布第129號國家主席令。

藉由10月間舉行的中共20大，秦剛出乎意外地晉升中央委員，受到各界注意。一般預料，秦剛這項人事晉升，象徵他將超越資歷更高的數名外交副部長，破格出任中國外交部長，接替王毅的職務，符合中共總書記習近平的用人思路。

照中國慣例，秦剛原應於2023年3月的全國人大會議才被選為外交部長，如今卻提前就任，打破中國近年來的慣例，也因此使他這項人事任命受到矚目。

秦剛生於1966年3月，現年56歲，天津市人，大學學歷，1988年起進入中國外交部工作。他歷任外交部西歐司秘書、副司長、司長，駐英國公使，新聞司副司長、司長兼發言人，禮賓司長，部長助理，副部長，2021年調任中國駐美國大使。（編輯：楊昇儒）1111230

（中央社北京30日綜合外電報導）路透社今天引述中國國家電台報導，中國當局已任命駐美國大使秦剛擔任新任外交部長，取代現任外長王毅。（譯者：陳正健）1111230