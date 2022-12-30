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俄中元首視訊會談 蒲亭渴望加強兩國軍事合作

2022/12/30 18:41（12/30 19:07 更新）
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俄羅斯總統蒲亭（前）30在視訊會談告訴中國國家主席習近平，他渴望加強俄中軍事合作。（圖取自克里姆林宮網頁kremlin.ru）
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（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天告訴中國國家主席習近平，他渴望加強俄中軍事合作，並讚揚兩國為對抗西方影響力所做的努力。

法新社報導，蒲亭今天與習近平透過視訊進行會談，他在開場白時稱習近平為「親愛的朋友」，並稱「我們的目標是加強俄羅斯及中國武裝部隊間的合作」。

蒲亭也讚揚俄中當局為對抗「西方前所未見施壓及挑釁」所做的努力。他提及，在地緣政治緊張局勢加劇的情況下，俄中戰略夥伴關係作為穩定因素的重要性日增。

他還說：「我們對當前全球地緣政治格局改變的原因、過程和邏輯有著相同看法。」他指稱：「在出口石油至中國方面，俄羅斯已成為首要國家之一。」

此外，蒲亭也提到，他期待習近平於明年春季前來俄羅斯進行國是訪問。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1111230

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