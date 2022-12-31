蒲亭邀習近平訪俄 中國官媒隻字未提

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（中央社台北31日電）俄羅斯總統蒲亭昨天與中國國家主席習近平視訊會晤時，表達欲與中國深化軍事合作，並期待習近平明年春天前來俄國進行國是訪問。但中國官媒會後報導卻隻字未提。

綜合路透社、俄羅斯衛星通訊社、自由亞洲電台報導，蒲亭（Vladimir Putin）在國家電視台播放的蒲習會視訊會談開場白指出，俄中關係作為穩定因素的重要性正在增加，他的目標是「深化兩國軍事合作」。

蒲亭還以長達8分鐘的時間向習近平作出了熱情的表態。他說：「我們期待著您，尊敬的主席先生，親愛的朋友，期待明年春天您對莫斯科進行國事訪問，這會向全世界展示俄中關係在關鍵問題上的高度信任，並將成為兩國雙邊關係中的重要政治事件。」

外界注意到，俄羅斯在今年2月派兵入侵烏克蘭後遭受西方各國經濟制裁和政治上的排斥，因而轉向與長期競爭對手中國示好。此舉將是北京方面在俄羅斯入侵烏克蘭行動受挫之際，公開演示聲援的機會。

不過兩人會談結束後，中國官媒新華社發布的通稿，卻對蒲亭的深化軍事合作與邀請習近平訪俄隻字未提。

中方通稿顯示，習近平表達雙方要推動兩國經貿、能源、金融、農業等領域務實合作取得積極進展；推動人文交流；繼續深化在國際事務中密切協調配合，未提到軍事合作。

新華社報導蒲亭的發言內容，也沒有提到蒲亭這兩項重要提議。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則表示，本次蒲習會談具有實質性和建設性意義，但雙方尚未確定習近平訪俄的具體日期。

俄中兩國領導人今天互致新年賀電，內容也未觸及深化軍事合作與習近平訪俄。（編輯：楊昇儒）1111231