回絕烏克蘭10和平提案 俄羅斯揭停戰條件：兼併4區納版圖

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俄方28日要求烏方承認俄軍占領的4個烏克蘭地區納入俄羅斯版圖，才有可能結束戰爭。（中央社製圖）

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（中央社基輔29日綜合外電報導）克里姆林宮回絕烏克蘭提出的10項和平計畫，要求基輔必須承認莫斯科占領4區納入俄羅斯版圖，才可能結束戰爭。俄羅斯外長拉夫羅夫也強調，完全掌控兼併4區是莫斯科最終目標。

●烏10和平提案遭回絕 俄籲認割地否則免談

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）11月在20國集團（G20）高峰會中提出「10項和平計畫」，敦促各國領袖以此為基礎召開全球和平峰會。計畫內容如下：

1.輻射和核能安全方面：聚焦恢復歐洲最大核能發電廠的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠周遭安全。這座核電廠目前已被俄國占領。

2.糧食安全方面：保護並確保烏克蘭向世界上最貧窮國家出口穀物。

3.能源安全方面：限制俄國能源資源價格，並協助烏克蘭修復半數已在攻擊中遭到破壞的電力基礎設施。

4.釋放所有囚犯和被驅逐出境者，包括被驅逐到俄國的戰俘和兒童。

5.恢復烏克蘭領土完整，俄羅斯必須尊重「聯合國憲章」。

6.俄國撤軍並停止敵對行動，重新開放烏克蘭與俄國邊界。

7.司法方面：設立一個特別法庭來起訴俄羅斯的戰爭罪行。

8.預防生態滅絕方面：落實保護環境需求，同時聚焦於排雷和恢復水資源處理設施。

9.預防衝突升級並建立歐洲－大西洋地區空間安全架構，其中包括對烏克蘭的保障。

10.確認戰爭結束，包括讓有關各方簽署相關文件。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）28日回應：「如果烏克蘭不把當前現實狀況納入考量，也就是有4個地區已併入俄國版圖，就不可能談成和平協議。」

●俄外長：完全掌控兼併4區是莫斯科最終目標

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）28日受訪時重申莫斯科立場，即基輔要恢復談判，就應該承認俄羅斯兼併4個烏克蘭地區。他說，「我們絕對優先考量的是4個新的俄羅斯地區」、「這些地區不應受到多年來所面臨的納粹化威脅」。

俄羅斯目前尚未完全掌控烏克蘭頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、赫松（Kherson）和札波羅熱等地區，拉夫羅夫證實這是莫斯科的最終目標。

●克宮：蒲亭和習近平12/30視訊會談

培斯科夫今天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平明天將透過視訊進行會談。他說：「首先，他們將討論中俄雙邊關係。然後，當然就更急切的區域問題交換意見將非常重要，那些與我們、俄羅斯和中國更密切的問題。」

從俄羅斯2月派兵攻打烏克蘭以來，莫斯科即尋求深化和北京的經濟、政治及安全關係。在此之前，俄中兩國宣稱雙方友誼「無上限」。不過，習近平對於俄羅斯在烏克蘭的軍事行動表現冷淡，蒲亭9月公開坦承習近平對俄國的行動有疑慮。

●烏多地遭俄飛彈大規模攻擊 包括基輔

烏克蘭空軍在社群媒體發文稱：「12月29日發生大規模飛彈攻擊…敵人正利用戰略軍機和軍艦的空射和艦射巡弋飛彈，從各個方向攻擊烏克蘭。」澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）指出，俄軍今天發射逾120枚飛彈。

基輔市（Kyiv）軍事當局指出，首都東部2間私人民宅被墜落的飛彈碎片擊中。東部的第二大城哈爾科夫（Kharkiv）市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）說，當地發生「一連串爆炸」。西部利維夫州（Lviv）州長科濟茨基（Maxim Kozytski）表示，防空系統正在運作，呼籲民眾待在避難所內。（譯者：何宏儒）1111229