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俄軍再對烏克蘭各地發動攻擊 烏西電力中斷

2022/12/29 21:59
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（中央社基輔29日綜合外電報導）俄軍今天對烏克蘭發動新一波攻擊，造成至少3人受傷，包括一名住在首都基輔的青少年；並使烏克蘭西部電力中斷，基輔將近半數居民無電可用。

法新社報導，烏克蘭各地今天早上紛紛通報發生爆炸，包括基輔、位於東部的第二大城哈爾科夫（Kharkiv）以及位於西部並毗鄰波蘭的城市利維夫（Lviv）。

利維夫市長薩多維（Andriy Sadoviy）說，這座至今仍鮮少遭到攻擊的城市，在今天遇襲後已無電可用。

烏克蘭空軍在社群平台留言說：「敵軍從各個方向的戰略軍機和軍艦上以空射式和海射式巡弋飛彈攻擊烏克蘭。」

烏克蘭總統幕僚波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）表示，「邪惡的俄羅斯世界」已發射120枚以上飛彈，欲摧毀重大基礎設施並集體殺害平民。

波多利雅科的推文諷刺地說：「我們正等候『維和部隊』的進一步提議。」

烏克蘭軍方表示，俄軍發射的69枚飛彈有54枚遭到烏軍防空系統擊落。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）說：「根據初步資料，俄軍在今天早上的新一波攻擊中，共發射69枚飛彈，其中54枚巡弋飛彈遭到擊落。」

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在社群平台留言說：「在遭到俄軍攻擊後，基輔有40%消費者無電可用。」

俄軍攻入烏克蘭已10個月，目前攻擊矛頭指向烏克蘭能源網，使大批烏克蘭人民在目前隆冬季節過著寒冷黑暗的日子。（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1111229

#烏克蘭
#俄軍
#基輔
克里契科
俄轟擊基輔重要基礎設施 烏克蘭摧毀30架無人機 助烏克蘭買發電機過冬 外交部捐百萬美元給基輔市
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