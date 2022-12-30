德國之聲：邁入2023 美中台緊張關係逼近臨界點

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（中央社台北30日綜合外電報導）「德國之聲」（DW）網站今天上線的一篇文章寫道，中國堅持「統一」台灣，台灣人不願屈從，美國則矢言捍衛台灣，邁入2023年，美中台三方緊張關係正逼近臨界點。

總統蔡英文近日嚴正告訴人民：「我們只能以備戰來避戰。」她宣布自2024年開始，義務役役期將從4個月延長為1年，她說：「台灣需要強化自衛能力。」

她還表示：「沒人想要戰爭。但同胞們，和平不會從天而降。」

中國今年8月發起數十年來最大規模軍事演習，許多人認為這是為了封鎖甚至入侵台灣所做的預演。

外交部長吳釗燮說：「他們朝台灣附近水域射飛彈，展開非常大規模的空中和海上演習，並發動網路攻擊。綜合來看，這就是他們打算侵略台灣時想做的事。」

「德國之聲」製作紀錄片，探討台灣相關爭端為何如此棘手，以及是否可以避免一場災難性戰爭；紀錄片其中一個環節就是訪問吳釗燮。

中國國家主席習近平10月在中國共產黨全國代表大會上說，他要「以最大誠意，盡最大努力，爭取和平統一的前景」。

但文章指出，「和平統一」聽來像是癡人說夢。根據政治大學最新民意調查，只有6.4%的台灣人想要立即或在未來某個時間點和平統一。所以，如果習近平鐵了心要占領台灣，似乎只能動武。

俄羅斯今年入侵烏克蘭，顯示威脅有可能化為現實。吳釗燮說：「這給了台灣人很多啟發。我們想向國際社會展現，我們在為國而戰這件事上也差不多一樣勇敢。」

「德國之聲」指出，向國際喊話很重要，因為台灣和烏克蘭一樣，遇到侵略時，若無外部協助，幾乎不可能倖存，而最重要的助力來自於美國。

美國總統拜登近期簽署國防開支法案，包含向台灣提供高達100億美元援助。他近月也數度直言，若中國無端發動攻擊，美國會介入。

中國事務專家、澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）認為，這是「美國傳統戰略模糊理論逐步轉為戰略清晰」。

這也反映了美國政壇少有的共識。

智庫「新美國安全中心」（CNAS）主席佛洛諾伊（Michele Flournoy）說：「兩黨有強烈共識，認為中國在經濟、技術、外交和軍事上都構成威脅。」

拜登政府和美國國會接連採取挺台抗中的行動，例如聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台、限制半導體技術出口、為台灣提供軍援等等。

美國的台灣事務專家任雪麗（Shelley Rigger）認為，這種趨勢不無危險，「我們看到很多活動，包括裴洛西訪台，確實加劇了台灣面臨的風險，且未讓台灣得到任何具體好處」。

「德國之聲」分析，從這個角度來說，美國對台灣的支持是把雙刃劍，既是台灣生存的關鍵，也可能把台灣拖入更大的衝突。

任雪麗說：「美國和中國處於威脅、反威脅和反制反威脅的漩渦中，而台灣被夾在其中。」

陸克文說：「（美中）為了降低突發意外危機、衝突和戰爭風險而穩定短中期關係，這完全不同於中國準備於2030年代擁有足夠軍事、經濟和技術力量發起戰爭的長期問題，不是意外開戰，而是根本以奪取台灣為目標。」

吳釗燮說：「現任政府的政策是守住現狀。台灣已是民主國家，現狀就是台灣人民有權決定台灣的未來。」

佛洛諾伊認為，任何潛在軍事行動的時程表都可能比過去預期更早發生，「我們必須在5年內做好嚇阻中國的準備，而不是10到15年內」。

陸克文表示，因台灣而起的衝突，代價可能比俄烏戰爭還大。

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他說，首先，這場大戰將「捲入至少3、4個國家，包括全球前3大經濟體，美國、中國和日本；再者，會造成數萬甚至數十萬台灣平民喪命；第三，美國和中國戰士死傷無數；最後是全球經濟崩潰」。

文章最後提到，中國目前正忙於應付COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策退場後的種種狀況，看來2023年的不確定性很高。已因俄烏戰爭深受撼動的世界，來年可能要面對更多動盪。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1111230