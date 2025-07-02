政戰局與替訓中心交流 強化訓練資源諮商平台

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（中央社記者蘇木春台中2日電）國防部政戰局今天與內政部替代役暨社會韌性訓練執行中心交流，就國防通識教育將提供教材及強化役男諮商平台，盼替代役不僅具備災防應變能力，並展現守護國家的信念與行動力。

內政部替代役暨社會韌性訓練執行中心今天發布新聞稿表示，國防部政治作戰局局長、中將陳育琳今天與文宣心戰處處長朱蕙芳等人，到中心針對強化國防通識教育、師資培育、役男心理輔導等議題交流。

陳育琳會中表示，國防通識教育教材正製作中，未來無論實體課程或數位教材，政戰局都會提供授課師資及相關教材，持續協助培訓師資，以應替訓中心的訓練需求。

對於替代役役男心理諮商輔導部分，陳育琳分享「青壯年世代心理健康支持方案」資訊，同時在成功嶺營區的104旅及302旅可支援心輔資源，共同為役男建構心理支持的協助平台。

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執行中心沈哲芳表示，感謝政治作戰局長期支持替代役制度推展、協助強化役男心理適應與國防認知等工作。

沈哲芳說，期待未來在國防教育宣導及師資培訓、心理健康照護等面向，持續深化合作，使替代役男不僅具備災防應變與防救災支援能力，並展現守護國家的信念與行動力。（編輯：李淑華）1140702