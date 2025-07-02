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蕭副總統以棒球喻台美關係：共同應對曲球盼組冠軍隊

2025/7/2 21:25（7/2 21:46 更新）
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美國在台協會（AIT）2日舉辦美國獨立紀念日249週年慶祝酒會，AIT處長谷立言（右）與副總統蕭美琴（左）互贈球衣並合影。中央社記者楊堯茹攝 114年7月2日
美國在台協會（AIT）2日舉辦美國獨立紀念日249週年慶祝酒會，AIT處長谷立言（右）與副總統蕭美琴（左）互贈球衣並合影。中央社記者楊堯茹攝 114年7月2日
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（中央社記者楊堯茹台北2日電）副總統蕭美琴今晚出席美國獨立紀念日慶祝酒會時表示，台美關係如棒球，共同應對速球、曲球，甚至有時滑球，但堅定站上打擊區成為冠軍隊伍；儘管有如關稅的顛簸出現，但雙邊談判代表正殷切找尋找到通往共同進步和繁榮的途徑。

美國在台協會（AIT）晚間舉辦美國獨立紀念日249週年慶祝酒會，由AIT處長谷立言（Raymond Greene）主持，副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、國民黨主席朱立倫以及多國駐台使節與會。

響應AIT今年以「棒球」為活動主題，蕭副總統致詞時說，台美關係如棒球局數「一局一局累積起來」，共同面對速球、曲球，甚至有時滑球，但雙方仍帶著決心和依靠團隊合作，持續站上打擊區，感謝谷立言及AIT團隊的努力、友誼以及夥伴關係，「我們會成為一支冠軍球隊」。

蕭副總統說，在快速變動的地緣政治環境、種種不確定之下，台灣與美國的夥伴關係持續成長，在科技、貿易、教育、健康以及安全等多個領域合作，共同致力於建立更安全的供應鏈、更具創新力的經濟以及更具韌性的社會。

美國關稅暫緩期將在7月9日期滿，蕭副總統強調，台灣和美國夥伴關係的重要支柱之一為經貿關係，「雖然有些顛簸（bumps）出現，包括關稅的複雜情勢」，但雙邊談判代表正殷切找尋找到通往共同進步和繁榮的途徑。

蕭副總統指出，台美貿易、投資連結深刻且互惠，這是毋庸置疑的，從半導體到高價值的製造，從數位服務到潔凈能源的開發，台灣的製造能量、先進科技以及產業的靈活性，都支持了美國企業的成長和利益。

蕭副總統說，相信一個強健的台灣會對世界繁榮更有幫助，包含美國追求再工業化及在科技領域的領先，尤其是AI和新興領域。

關於安全，蕭副總統表示，安全是台美關係的基礎，和平並非天上掉下來的，須有實力與團結才得以維持，賴總統已承諾會透過備戰和團結國家，共同捍衛民主的生活方式，以此來維繫和平。台灣不會尋求衝突，但也不會迴避承擔起保衛自己人民和價值觀的責任。

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蕭副總統強調，很感激在維持區域穩定並嚇阻威脅時，台灣能有美國此堅定夥伴；也感謝美國跨黨派對台灣的支持，傳達「台灣並不孤獨」的明確訊息。

蕭副總統引述美國國歌說，台灣也是「自由國土、勇士的家鄉」（land of the free and the home of the brave），台灣的故事訴說蓬勃的民主、開放的社會，以及對維持自由的決心。（編輯：謝佳珍）1140702

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立法院長韓國瑜（左2）及副院長江啟臣（右1）2日出席美國獨立紀念日249週年慶祝酒會，致贈刻印有「台美關係全壘打」的魚雷棒給AIT處長谷立言（右2）。中央社記者楊堯茹攝 114年7月2日
立法院長韓國瑜（左2）及副院長江啟臣（右1）2日出席美國獨立紀念日249週年慶祝酒會，致贈刻印有「台美關係全壘打」的魚雷棒給AIT處長谷立言（右2）。中央社記者楊堯茹攝 114年7月2日
美國在台協會2日舉辦美國獨立紀念日249週年慶祝酒會，今年以棒球為主題，中職吉祥物台灣黑狗「歐告」也到場。中央社記者楊堯茹攝 114年7月2日
美國在台協會2日舉辦美國獨立紀念日249週年慶祝酒會，今年以棒球為主題，中職吉祥物台灣黑狗「歐告」也到場。中央社記者楊堯茹攝 114年7月2日
立法院副院長江啟臣2日出席美國獨立紀念日249週年慶祝酒會，致贈刻印有「台美關係全壘打」的魚雷棒給美國在台協會，他說，這是請台中廠商特別趕製的。中央社記者楊堯茹攝 114年7月2日
立法院副院長江啟臣2日出席美國獨立紀念日249週年慶祝酒會，致贈刻印有「台美關係全壘打」的魚雷棒給美國在台協會，他說，這是請台中廠商特別趕製的。中央社記者楊堯茹攝 114年7月2日
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