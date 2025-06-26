李大維談川普新政台美走向：要穩妥需圖「中道審慎」

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（中央社記者楊堯茹台北26日電）前海基會董事長李大維曾任駐美代表、國安會秘書長，熟悉對美事務，面對美國總統川普上任宣布對等關稅等諸多新政，李大維今天在新書發表會後受訪表示，台美關係在川普新政下若要穩妥，「中道審慎」4字是較好的原則。

曾擔任外交部長的李大維在政府部門的歷練豐富，今天發表新書「和光同塵：一位外交官的省思」。前總統蔡英文透過預錄影片祝賀，前外長錢復、林永樂，前陸委會主委邱太三、前駐美代表高碩泰以及前退輔會主委馮世寬、前參謀總長李喜明等前任外交國安與兩岸官員出席發表會，外交部政次吳志中、陳明祺也到場祝賀。

李大維長年在外交系統歷練，對台灣在國際與美中格局的角色有多年觀察，他在「和光同塵」新書中提到，在美中關係架構下，台灣對中國是核心議題，但對美國來說則優先次序不高，且美方也不願浪費太多時間；來自對岸的威脅對台灣是存亡議題，不能全然仰賴外力支持。

李大維在新書發表會後接受聯訪，被問及川普（Donald Trump）發動對等關稅、處理中東問題，該如何看待台美關係走向。對此，李大維不改外交官的謹言風格、笑著回答說，「進過廚房知道廚房裡的辛苦」，自己已經畢業、就不對在廚房的辛苦外交人員給予建議，但他認為，要穩妥、「中道審慎」4字是較好的原則。

李大維曾於2016年至2018年蔡政府時期擔任外交部長，他聯訪時以「自信沉穩，遇到壓力也不屈服」形容蔡英文，而蔡政府8年內，對台灣來講是遇到全球大變局，但也熬過來、還繼續往上。

李大維說明，他認為蔡英文了不起之處，是願意聽大家的意見、讓大家各抒己見，聽完了才做裁示，甚至會到第2天才裁示，就像蔡英文把家裡的貓取名「蔡想想」，常會需要再想一想，這也符合新書裡描述的「審慎」原則。

此外，有對談人在新書發表會詢問求證，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪台前，蔡英文主持的一場國安高層會議上，3位與會者裡、有1位對裴洛西來訪持保留意見，而裴洛西訪台後也讓共機逾越台灣海峽中線變成新常態。

當時擔任總統府秘書長的李大維回應透露，應該是「至少3位」與會者跟蔡英文提交答案，每1位都是由其所代表的機關角度來看待問題、提交答案。

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李大維指出，蔡英文卸任前接受BBC訪問時表示，台灣長期在國際間受到孤立打壓，沒有1位國家元首能抗拒外國高階層來訪，蔡英文是以國家元首角度做出裁示，最後大家就是歡迎。

不過，對於裴洛西訪台這段決策秘辛，李大維在新書中提到，「解放軍的應對方案早已備妥，只是提前出爐，該發生的還是會來」。（編輯：張若瑤）1140626