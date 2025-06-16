賴總統：盼台美安全合作從軍事採購邁向共同研發

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（中央社記者葉素萍台北16日電）總統賴清德接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席貝拉訪問團，他說，政府將優先編列特別預算，在今年讓國防預算能夠達到GDP3%以上；他也希望台美安全合作，能夠從軍事採購邁向共同生產、共同研發，深化國防產業交流合作。

賴總統今天在總統府接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）所率領的訪問團。

賴總統致詞歡迎貝拉再次率團來訪，去年1月貝拉在總統大選後訪問台灣，展現美國國會對民主台灣的堅定支持，這次率領眾議院軍事及外交委員會的新科議員來台，持續厚植美國國會的友台力量，他要代表台灣人民表達最誠摯歡迎。

賴總統說，長年以來美國國會跨黨派的強力支持，是台灣跟美國關係穩健前進的關鍵力量，他感謝眾議員們在國會積極為台灣發聲，提出多項友台倡議，強化台美關係，拓展台灣的國際空間，也持續關注台海和平穩定。

賴總統強調，台灣有堅定不移的決心，守護印太區域的和平與穩定，過去一年來，政府和民間合作，積極提升全社會防衛韌性，並且加速推動國防改革，政府也將優先編列特別預算，在今年讓國防預算能夠達到GDP3%以上。

賴總統並提到，他希望台美安全合作，能夠從「軍事採購」邁向「共同生產、共同研發」的夥伴關係，繼續深化國防產業的交流合作。

他說，上個月外交部長林佳龍和經濟部長郭智輝先後訪問德州，見證台美在AI和半導體產業的合作；台灣也派出行政院秘書長龔明鑫率領規模最大的代表團前往華府出席「選擇美國投資高峰會」，在在展現台灣有決心與美國攜手合作、共創繁榮。

總統表示，未來將持續強化台美雙向的投資，以及產業合作，他也期待解決台美雙重課稅的法案可以在今年順利完成立法；總統特別感謝貝拉去年11月針對這項議題領銜發起聯名函，並獲得上百位議員連署支持。總統說，希望台美之間透過打造更完善的經貿交流環境，共同提升經濟發展韌性。

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貝拉隨後致詞表示，這次訪台不僅對台美關係，對於全世界各國的關係都是至關重要的時間點，因為看到在歐洲、中東各地的衝突，現在民主陣營應該團結起來，守護亞洲的自由和平。

貝拉並向賴總統提到，兩人之間有特別的連結「我們都是醫生」，身為醫生的共同願景，就是希望大家都有和平繁榮的發展。（編輯：楊蘭軒）1140616