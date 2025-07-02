舒華喜見桂綸鎂陳柏霖 大讚是課堂教材

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（中央社記者洪素津台北2日電）韓國女團i-dle成員葉舒華參與節目「出去一下」錄製，勇闖紐西蘭化身「極限運動女王」。她今天表示，看到桂綸鎂、陳柏霖很開心，因為2人演的戲是她在華岡藝校時教材。

旅行尋寶綜藝節目「出去一下」，陳柏霖、黃宣擔綱主持人，節目來賓有桂綸鎂、葉舒華、許光漢、新田真劍佑、MILE、APO、陳妤、草野大成化身為尋寶獵人，一路闖關冒險，玩遍紐西蘭南島北島。今天記者會上，陳柏霖、黃宣邀來桂綸鎂、葉舒華，一同分享刺激與知性兼具的尋寶旅程。

葉舒華在節目中化身「極限運動女王」，挑戰四驅車、高空彈跳及跳傘，勇氣十足。有趣的是，舒華和桂綸鎂一看到對方就互讚漂亮，桂綸鎂笑稱舒華真的是白到發亮。而問到舒華錄外景節目會不會怕被曬傷或曬黑，舒華表示，有幾次有曬傷，但就是灰灰的，脫皮後就是跟全新的一樣。

舒華表示，得知主持人是陳柏霖和黃宣後就答應，「柏霖哥很多作品我都很喜歡，而且高中的時候學校用『藍色大門』當教材，那時覺得怎麼有這麼好看的電影，沒想到現在有機會可以跟陳柏霖與桂綸鎂見面，所以很希望可以互相交流。」

舒華透露，除了唱歌，也期待可以演戲，演戲尺度目前還沒想到。被問到7月5日的末日預言，她搞笑說：「該來還是會來的」；黃宣笑說，舒華的個性和活力會讓人忍不住發問：「妳到底是不是地球人？」

「藍色大門CP」桂綸鎂、陳柏霖則是深入體驗毛利國王家屋，走進毛利人的戰壕，展開深度文化之旅。桂綸鎂感動地說：「很歡迎大家進到毛利村去，好好認識這個文化。在戰壕裡我感受到了過去遺留下來的能量，被深深感動到了。」

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黃宣分享，要見桂綸鎂前很緊張，經過相處後，發現她除了貼心、溫柔外，私下還有可愛、有趣的一面。

「出去一下」20日起於每週日晚間9時在公共電視首播，晚間11時起可在遠傳friDay、中華電信Hami Video、LINE TV串流平台收看。（編輯：吳素柔）1140702

全新綜藝節目「出去一下」融合探險、文化與實境互動元素，邀請嘉賓陣容卡司堅強，女團i-dle成員葉舒華（圖）也是其中一人，2日在台北出席記者會，分享拍攝點滴。中央社記者張新偉攝 114年7月2日

全新大型旅行尋寶綜藝節目「出去一下」即將開播，2日在台北舉辦發布記者會，節目主持人陳柏霖（右）與來賓之一的桂綸鎂（左）同台互動吸睛。中央社記者張新偉攝 114年7月2日