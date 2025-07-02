加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
轉世制度延續可能牽動對中地緣政治角力 達賴喇嘛立場轉變一次看
首頁 / 娛樂

舒華喜見桂綸鎂陳柏霖 大讚是課堂教材

2025/7/2 19:35（7/2 20:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
全新綜藝節目「出去一下」發布記者會2日在台北舉行，主持人陳柏霖（右）、YELLOW黃宣（左）與節目來賓桂綸鎂（右2）、韓國女團i-dle成員葉舒華（左2）一同出席。中央社記者張新偉攝 114年7月2日
全新綜藝節目「出去一下」發布記者會2日在台北舉行，主持人陳柏霖（右）、YELLOW黃宣（左）與節目來賓桂綸鎂（右2）、韓國女團i-dle成員葉舒華（左2）一同出席。中央社記者張新偉攝 114年7月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北2日電）韓國女團i-dle成員葉舒華參與節目「出去一下」錄製，勇闖紐西蘭化身「極限運動女王」。她今天表示，看到桂綸鎂、陳柏霖很開心，因為2人演的戲是她在華岡藝校時教材。

旅行尋寶綜藝節目「出去一下」，陳柏霖、黃宣擔綱主持人，節目來賓有桂綸鎂、葉舒華、許光漢、新田真劍佑、MILE、APO、陳妤、草野大成化身為尋寶獵人，一路闖關冒險，玩遍紐西蘭南島北島。今天記者會上，陳柏霖、黃宣邀來桂綸鎂、葉舒華，一同分享刺激與知性兼具的尋寶旅程。

葉舒華在節目中化身「極限運動女王」，挑戰四驅車、高空彈跳及跳傘，勇氣十足。有趣的是，舒華和桂綸鎂一看到對方就互讚漂亮，桂綸鎂笑稱舒華真的是白到發亮。而問到舒華錄外景節目會不會怕被曬傷或曬黑，舒華表示，有幾次有曬傷，但就是灰灰的，脫皮後就是跟全新的一樣。

舒華表示，得知主持人是陳柏霖和黃宣後就答應，「柏霖哥很多作品我都很喜歡，而且高中的時候學校用『藍色大門』當教材，那時覺得怎麼有這麼好看的電影，沒想到現在有機會可以跟陳柏霖與桂綸鎂見面，所以很希望可以互相交流。」

舒華透露，除了唱歌，也期待可以演戲，演戲尺度目前還沒想到。被問到7月5日的末日預言，她搞笑說：「該來還是會來的」；黃宣笑說，舒華的個性和活力會讓人忍不住發問：「妳到底是不是地球人？」

「藍色大門CP」桂綸鎂、陳柏霖則是深入體驗毛利國王家屋，走進毛利人的戰壕，展開深度文化之旅。桂綸鎂感動地說：「很歡迎大家進到毛利村去，好好認識這個文化。在戰壕裡我感受到了過去遺留下來的能量，被深深感動到了。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃宣分享，要見桂綸鎂前很緊張，經過相處後，發現她除了貼心、溫柔外，私下還有可愛、有趣的一面。

「出去一下」20日起於每週日晚間9時在公共電視首播，晚間11時起可在遠傳friDay、中華電信Hami Video、LINE TV串流平台收看。（編輯：吳素柔）1140702

#紐西蘭
#陳柏霖
#黃宣
#桂綸鎂
#舒華
全新綜藝節目「出去一下」融合探險、文化與實境互動元素，邀請嘉賓陣容卡司堅強，女團i-dle成員葉舒華（圖）也是其中一人，2日在台北出席記者會，分享拍攝點滴。中央社記者張新偉攝 114年7月2日
全新綜藝節目「出去一下」融合探險、文化與實境互動元素，邀請嘉賓陣容卡司堅強，女團i-dle成員葉舒華（圖）也是其中一人，2日在台北出席記者會，分享拍攝點滴。中央社記者張新偉攝 114年7月2日
全新大型旅行尋寶綜藝節目「出去一下」即將開播，2日在台北舉辦發布記者會，節目主持人陳柏霖（右）與來賓之一的桂綸鎂（左）同台互動吸睛。中央社記者張新偉攝　114年7月2日
全新大型旅行尋寶綜藝節目「出去一下」即將開播，2日在台北舉辦發布記者會，節目主持人陳柏霖（右）與來賓之一的桂綸鎂（左）同台互動吸睛。中央社記者張新偉攝　114年7月2日
全新綜藝節目「出去一下」20日將正式開播，由藝人陳柏霖（右）與YELLOW黃宣（左）搭檔主持，2人2日也一同亮相發布記者會，為節目宣傳造勢。中央社記者張新偉攝　114年7月2日
全新綜藝節目「出去一下」20日將正式開播，由藝人陳柏霖（右）與YELLOW黃宣（左）搭檔主持，2人2日也一同亮相發布記者會，為節目宣傳造勢。中央社記者張新偉攝　114年7月2日
桂綸鎂
桂綸鎂新片合作西島秀俊 動物性方式探討人性遠傳擴大影視內容布局 再度投資台日合作電影
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：