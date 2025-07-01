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民進黨批沒資格當立委 廖先翔反嗆綠消費副總統

2025/7/1 16:29（7/1 16:53 更新）
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圖為國民黨立委廖先翔。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北1日電）民進黨譴責國民黨立委廖先翔以訕笑揶揄態度漠視國家副元首安危，沒資格當立委。廖先翔今天說，消費副總統的正是民進黨自己。民進黨整天只想著如何製造新聞，販賣仇恨與恐懼來謀取政治利益。

副總統蕭美琴去年訪問捷克遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。民進黨發言人吳崢、立委王定宇今天嚴厲譴責國民黨立委廖先翔以訕笑揶揄態度漠視國家副元首安危，喪失國會議員應有底線，沒資格當立委。

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對此，廖先翔受訪表示，消費蕭副總統的正是民進黨自己，請民進黨好好思考，為什麼這則新聞出來，民眾普遍的反應是「又來了」。

廖先翔說，從王立強共諜案到去年的飛彈警報，民進黨整天只想著如何製造新聞，販賣仇恨與恐懼來謀取政治利益。呼籲民進黨好好關注國政，團結國家，而不是只想要「去除雜質」。（編輯：翟思嘉）1140701

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