綠批廖先翔漠視副元首安危 罷團促31立委回應譴責中共

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（中央社記者葉素萍、高華謙台北1日電）副總統蕭美琴去年訪問捷克遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。民進黨發言人吳崢、立委王定宇今天嚴厲譴責國民黨立委廖先翔以訕笑揶揄態度漠視國家副元首安危，喪失國會議員應有底線，沒資格當立委。

罷免國民黨立委的團體今天也發表中英文聯合聲明譴責中共，並呼籲全球民主陣營抵制中國「國家恐怖主義」行徑，同時要求31位面臨罷免的立委3天內公開回應聲明，作為民眾投票參考。

吳崢、王定宇召開「譴責中國暴力惡行 下架舔共立委廖先翔」記者會。

吳崢表示，中國以宛如暗殺計畫的行動，蓄意攻擊台灣副總統當選人，包括美國眾議院外交委員會、美中戰略競爭特別委員會民主黨團、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）等都表達譴責。

吳崢說，任何台灣人在海外遭遇中國蓄意攻擊，身為民意代表理應力挺國人、譴責中國，但廖先翔連最基本的態度都做不到。無視台灣人安危是不仁，見副總統遭攻擊卻不譴責中國是對國家不忠，廖先翔不忠不仁，已經毫無資格擔任中華民國的立法委員。

吳崢表示，廖先翔在社群發文稱攻擊事件是「出口轉內銷」、「假新聞」，幫中國共產黨洗地，與中國外交部口徑一致，誣指是民進黨陰謀。不只如此，廖先翔隨國民黨立委傅崐萁至中國向中國全國政協主席王滬寧「朝貢」；面對中國外交戰卻打壓台灣外交部，大砍4億元預算。

吳崢說，請中國立刻為惡行道歉、廖先翔立刻向蕭副總統道歉，更要請選民看清楚，廖先翔已完全不適任民意代表。

王定宇說，捷克這起案件，全世界只有2個政黨相信不是真的，就是中國共產黨和中國國民黨；也只有3個政黨要捷克給交代，就是民眾黨、國民黨、中國共產黨。

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王定宇指出，藍白不敢譴責中共、碰到中國膝蓋就軟，「如果把國家交到藍白手裡，能保護國家利益嗎，能保護台灣人民不受中國脅迫嗎」。台灣是民主國家，正副總統是對外代表，不容許這種脅迫式的特工行動發生在任何一位國民身上，一定要表達嚴正態度。

此外，罷免國民黨立委的團體發布中英文聯合聲明，強烈譴責中國政權濫用外交特權，對台灣實施惡意跟監情治工作，已嚴重違反國際法及台灣外交利益與生存權，呼籲台灣各政黨及國際民主夥伴共同抵制中國這類「國家恐怖主義」行為。（編輯：萬淑彰）1140701

（聯合罷團提供）