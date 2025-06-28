蕭美琴：不被中共非法活動嚇倒 台灣不被恐嚇而孤立

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（中央社記者溫貴香台北28日電）副總統蕭美琴去年上任前3月18日訪問捷克，期間遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。蕭副總統今天表示，中共的非法活動不會嚇倒她，也不會讓她畏懼在國際社會上為台灣的利益發聲，並強調，台灣不會被恐嚇而孤立。

蕭美琴去年3月18日展開為期3天的捷克之行，期間與參議院領導層包括參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）會晤，但事後傳出，訪捷克期間遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。捷克軍情局證實，監控到中國情報單位曾試圖對受保護人物進行具破壞性行動；捷克媒體進一步指出，這場行動甚至計劃碰撞蕭美琴座車。

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蕭副總統下午在X社群平台發文表示，在布拉格的訪問非常愉快，感謝捷克當局的熱情款待並確保她的維安。中共的非法活動不會嚇倒她，也不會讓她畏懼在國際社會上為台灣的利益發聲。

副總統也感謝全球的國會議員展現團結一致，反對暴力與脅迫；台灣不會被恐嚇而孤立。（編輯：張均懋）1140628