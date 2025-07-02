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蕭美琴訪捷克遭中方尾隨引議 學者：捷中關係已降至冰點

2025/7/2 19:10（7/2 19:21 更新）
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副總統蕭美琴。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉郁葶布拉格2日專電）副總統蕭美琴去年上任前訪問捷克遭中國外交人員尾隨，相繼被多家捷克主流媒體報導。布拉格國際廣播電台報導，台灣議題令捷中關係緊張，中國的情報行動可能加劇布拉格與北京原本的緊張關係，並引述捷克漢學家馬定和的看法指出「目前捷中關係已降至冰點」。

蕭美琴去年3月18日展開為期3天的捷克行，期間與參議院領導層包括參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）會晤，但事後傳出，訪捷克期間遭中國外交人員尾隨。

捷克廣播電台（Český rozhlas）上週率先披露，捷克軍情局證實，監控到中國情報單位曾試圖對受保護人物進行具破壞性行動；報導進一步指出，這場行動甚至計劃碰撞蕭美琴座車。其他捷克媒體如布拉格國際廣播電台、主流媒體iDNES.cz、Seznam Zprávy與時事網站Britské listy皆引用捷克廣播電台，跟進報導此事。

布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）報導指出，「台灣議題讓捷中關係緊張」，儘管捷克並未正式承認台灣，但雙方保持密切的非官方關係。已故捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）也因規劃2020年訪台而遭中國施壓，最終在出發前數日猝逝，台灣追贈其「特種大綬卿雲勳章」。

報導寫道，中國的情報行動可能加劇布拉格與北京之間原本就緊張的關係。捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）創辦人馬定和（Martin Hála）指出：「中國是列寧主義的一黨專政國家，與它來往的雙邊關係具特殊性。傳統外交程序在這種關係中作用不大。最關鍵的是整體氛圍，而目前雙方關係已降至冰點。」

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捷克主流媒體iDNES.cz、Seznam Zprávy與時事網站Britské listy等，也跟進報導蕭美琴訪問捷克時遭中方跟蹤，中方行動近乎構成威脅，蕭美琴表示不會被嚇倒。

iDNES.cz還提到，「近期北京與布拉格之間的緊張關係不斷升級。今年5月，捷克政府指控中國對捷克外交部發動網路攻擊。」（編輯：田瑞華）1140702

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