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蕭美琴去年出訪車隊遭中方尾隨 捷克軍情局揭中國原擬發動碰撞

2025/6/26 18:31（6/26 18:56 更新）
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圖為副總統蕭美琴去年6月在台北松山文創園區出席捷克攝影圖文展暨「捷克中心台北」成立酒會。（中央社檔案照片）
圖為副總統蕭美琴去年6月在台北松山文創園區出席捷克攝影圖文展暨「捷克中心台北」成立酒會。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉郁葶布拉格26日專電）副總統蕭美琴去年訪捷克期間遭中國外交人員尾隨，險釀車禍，捷克軍情局證實，監控到中國情報單位曾試圖對受保護人物進行具破壞性的行動；捷克媒體進一步指出，這場行動甚至計劃碰撞蕭美琴座車。

蕭美琴去年3月18日展開為期3天的捷克之行，期間與參議院領導層包括參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）會晤。這是蕭美琴在去年總統大選勝出後的首次海外訪問。

據捷克媒體Seznam Zprávy報導，在蕭美琴訪問期間，一名中國外交官駕車闖紅燈，幾乎引發交通事故，當時蕭美琴的車隊正好通過市中心路口。最新報導指出，這項行動並非偶然，而是中方情報行動的一部分。

捷克廣播電台今天發布對這起事件的調查報導，文中指出，這場行動甚至計劃對蕭美琴進行身體上的接觸和恐嚇。

據軍情局局長巴爾托夫斯基（Petr Bartovský）的說法，北京方面企圖透過這項行動對蕭美琴進行心理威懾。巴爾托夫斯基說：「我們監控到中國情報單位曾試圖製造條件，對受保護人物進行具示威性的動作，所幸該計畫尚未超出準備階段。」

根據捷克廣播電台掌握的資訊，當時中方曾考慮的一項行動是與載有蕭美琴的車輛發生碰撞。之後那名中國外交官闖紅燈，目的是為了繼續追蹤台灣代表團。

報導指出，蕭美琴並未真正處於危險之中，因為捷克安全機構早已密切監控，並準備在必要時介入。軍情局長補充：「我們已依法將情報交付相關單位，並採取相應措施。」

捷克媒體Seznam Zprávy報導，蕭美琴去年訪問捷克期間，車隊遭遇中國外交官駕車闖紅燈，幾乎引發交通事故並非偶然，而是中方情報行動。（圖取自irozhlas.cz）
捷克媒體Seznam Zprávy報導，蕭美琴去年訪問捷克期間，車隊遭遇中國外交官駕車闖紅燈，幾乎引發交通事故並非偶然，而是中方情報行動。（圖取自irozhlas.cz）

軍事情報機構發言人佩伊謝克（Jan Pejšek）證實說：「這些行為公然違反『維也納外交關係公約』所規定的外交人員職責，行動人員包括中國駐布拉格大使館中具合法外交身分的人士。」

報導指出，該次行動由中國大使館軍事部門負責，該部門正式名稱為「武官與空軍專員辦公室」，由3名外交官組成。他們在蕭美琴抵達捷克之前即開始行動，早在她抵達哈維爾機場前就已進入執行階段。捷克軍事情報機構（Vojenské zpravodajství）指出，已將事件通報捷克外交部，類似的中國滲透行動在歐洲前所未見。

佩伊謝克補充：「這是一場對副總統的實體追蹤，幾乎構成危害。此外也包含蒐集其行程資訊，以及記錄她與捷克重要政要和公眾人物會面的過程。」

對於此次事件以及背後原因，中國駐捷克大使館未對媒體詢問做出回應。

對於是否採取驅逐相關外交人員的行動，捷克外交部表現低調。外交部發言人維爾納洛娃（Mariana Wernerová）表示：「外交人員的行為是我們與中國方面溝通的一部分。他們充分了解我們對遵守基本原則的立場。至於這起或其他敏感案件的細節，出於顧慮我們不便評論。」

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外交部曾召見中國大使表達關切。不過，根據捷克廣播電台從外交與安全圈內取得的消息，外交部最終未驅逐任何涉案的中國外交官。

參議院議長維特齊則對此事表示：「我認為這是個重大失當，絕對不可接受。作為一個主權且有自信的國家，我們應該做出回應。不過這屬於外交部權責範圍，他們需要深思熟慮。我們應該意識到，當今世界比過去更加危險。」（編輯：唐聲揚）1140626

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