台北捷克中心成立 蕭美琴：台捷關係里程碑

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（中央社記者吳書緯台北14日電）捷克駐台代表處今天舉辦捷克攝影圖文展暨台北捷克中心成立酒會。副總統蕭美琴應邀出席致詞表示，台北捷克中心成立，是台捷雙方在非常堅固關係上的另個里程碑，雙方的關係建立在有共同價值觀和利益的基礎上。

捷克駐台代表處今天晚間在松山文創舉辦捷克攝影圖文展暨台北捷克中心（Czech Centre Taipei）成立酒會，蕭副總統與正在訪台的捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）皆出席與會。

蕭副總統以英文致詞說，台北捷克中心成立，是台灣人民和捷克人民在已經非常堅固關係上的另個里程碑，這種關係建立在有共同價值觀和利益的基礎上，正如同台灣和世界各地民主夥伴的關係一樣，台灣與捷克近年來經貿、投資、科技、教育等領域有非常密切的關係，台北捷克中心的成立為雙邊關係增添了文化層面，「我可以向你們保證，在台灣有很多捷克文化的粉絲」。

蕭副總統指出，現在台北與布拉格的直飛航班受到歡迎且班班滿載，唯一的抱怨就是航班都是被要赴捷克旅行的台灣旅客佔滿，所以需要努力讓更多捷克民眾來到台灣，體驗台灣文化與歷史。

蕭副總統說，台捷關係這幾年在患難時，見到真情相挺，台灣在疫情期間捐贈口罩與口罩製造產獻給捷克，捷克也捐贈疫苗給台灣人民，捷克政府、人民也對0403花蓮地震伸出援手捐助，在每一個相互支持的過程中，看到雙方更堅固的友誼。

蕭副總統最後以英文提到，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）先前訪台時以中文表示「我是台灣人」，仍然深深觸動著台灣人民。

德拉霍斯致詞表示，台北捷克中心成立是強化捷克與台灣關係的另外一步，台捷關係不只是科技與產業合作，文化也可以扮演重要角色，相信中心將能促進藝術、音樂、文學等領域的文化交流，以便了解彼此文化

捷克駐台代表處表示，中心的成立主要為開創雙邊的文化、旅遊等交流以及合作新頁，藉著認識彼此的文化，無論是傳統或是當代，深化雙方的情誼；捷克攝影圖文展自15日起在松山文創園區展覽至23日。（編輯：蘇龍麒）1130614

副總統蕭美琴（左）14日在台北應邀出席捷克攝影圖文展暨「捷克中心台北」成立酒會，席間與捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）（右）互動交流。中央社記者徐肇昌攝 113年6月14日

副總統蕭美琴（右3）14日傍晚出席捷克攝影圖文展暨「捷克中心台北」成立酒會，與捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）（右2）、捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）（左）、捷克中心執行長尤爾科娃（Jitka Pánek Jurková）（左3）、新任捷克中心台北主任馬凱棠（Markéta Záhumenská）（左2）、外交部常務次長陳立國（右）合影留念。中央社記者徐肇昌攝 113年6月14日

「捷克攝影圖文展」15日起將在台北松山文創園區炊事場正式開展，捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）（圖）14日出席圖文展暨「捷克中心台北」成立酒會時特別介紹自己最喜歡的攝影作品。中央社記者徐肇昌攝 113年6月14日

捷克攝影圖文展15日起將在台北松山文創園區正式開展，14日傍晚圖文展暨「捷克中心台北」成立酒會率先舉行，與會者搶先欣賞展出作品，交流感想心情。中央社記者徐肇昌攝 113年6月14日