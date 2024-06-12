等了20年的展覽 故宮翠玉白菜2025年首度前進捷克

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（中央社記者王寶兒台北12日電）國立故宮博物院與捷克國家博物館今天舉行展覽合作協議簽署儀式，並共同宣布「翠玉白菜」等百件故宮文物將在2025年9月至10月首度赴捷克博物館展出，展覽名為「故宮文物百選及其故事」。

故宮院長蕭宗煌今天於展覽儀式致詞表示，「這是一場等待了20年的展覽」；他與捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）相識於國際博物館協會（ICOM），彼此是認識超過20年老朋友，而盧卡其很早便表達希望與故宮合作，在捷克推出展覽。

蕭宗煌說，但因故宮文物赴國外展出，須有司法免扣押法條的保障，他當時時任國立台灣博物館館長，於是便由台博館在2005年6月在捷克推出「千面福爾摩沙－台灣的自然與傳統」特展，為台捷雙方情誼奠定基礎。

直至今年4月，捷克通過「國家文物保護法」修正案，提供司法免扣押保障條款，確保故宮文物赴國外展出、展覽期間及展後歸運安全無虞，才成就2025年故宮文物得以赴捷克展出。對此，蕭宗煌向捷克政府、捷克國家博物館表達感謝，也指出此展為明年故宮100週年國際交流增添無限風采。

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捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）今天見證展覽合約簽署，並致詞表示，2022年9月他與盧卡其館長來台參訪時，便提出這項展覽合作案；經過1年半努力，捷克政府終於完成司法免扣押修法，雙方博物館成立策展團隊，展開積極規劃，期待此展成為2025年捷克、甚至歐洲的年度文化盛事。

故宮2025年出訪捷克的展覽名訂定為「故宮文物百選及其故事」（100 objects, 100 stories: treasures from the National Palace Museum），將聚焦古代藝術的科技工藝、風景與常民生活，除展出「翠玉白菜」、「清院本清明上河圖」、「元鮮于樞書透光古鏡歌」等百餘件文物，也將搭配數位展件，引領觀眾從不同面向探索文物內涵。（編輯：陳仁華）1130612