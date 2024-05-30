留任故宮院長 蕭宗煌兢兢業業迎院慶100年

（中央社記者王寶兒台北30日電）新內閣團隊520上任，國立故宮博物院院長蕭宗煌為最終敲定留任成員，明年將帶領故宮迎向院慶百年。蕭宗煌今天表示，自接任院長一職以來每日兢兢業業，期盼故宮團隊可以更好。

故宮院長人選在520前是外界關注焦點，在新內閣名單陸續公布約1個月後，直至10日才公布由蕭宗煌留任。在此期間，故宮原定於4月24日舉辦媒體茶敘公布院慶百年相關活動，也因院長人選遲未決定而延至今日舉行。

蕭宗煌今天致詞強調，政務官去留均是長官決定，他完全尊重，回顧2023年1月接任院長時，曾遭媒體形容為「過渡院長」，「從那天起我雖然有過渡準備，但沒有過渡心情，每天兢兢業業，就算哪天要把棒子交出去也是準備好的，不會想著把事情留給下一任。」感謝社會對故宮的期待，不夠好的會持續努力。

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故宮明年將迎建院100年，蕭宗煌細數故宮自北京紫禁城至1949年遷台，期間歷經漫長歷史，尤其文物自南京、北京、成都等地的遷移過程都是千辛萬難，連到了台灣也自台中漸漸在1965年轉移至現今外雙溪現址，「故宮文物抵達外雙溪有一甲子，與台灣社會脈動非常深，已經成為台灣文化一部分。」

明年也將是故宮南院成立10年，蕭宗煌認為，以大歷史而言，2025年皆是對故宮的大日子，他在上任後立即請團隊規劃院慶百年活動，期盼以「故宮100+」象徵故宮全新思維，讓故宮不僅是台灣、亞洲的故宮，還是世界的故宮。行政院長卓榮泰日前也向他提到，可以努力讓故宮成為全民的故宮，「這是我們一直努力的目標。」（編輯：陳政偉）1130530