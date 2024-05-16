薛瑞元嘆衛福部「永無寧日」 畢業感言投訴被拍醜

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）新舊政府520交接在即，衛生福利部長薛瑞元將返回校園任教。他今天與媒體茶敘時說，衛福部事情真的好多，「永無寧日」，卸任後要先休息、看孫，還「投訴」媒體把他拍醜，博得熱烈掌聲。

今天內閣總辭，新團隊將在520走馬上任。即將畢業的薛瑞元下午跟媒體茶敘，笑說很謝謝媒體給予支持，但「還是有點不滿要跟各位講一下，就是你們拍我都拍的很難看」，自嘲人長得醜，所以比較囉唆，惹得台下記者哄堂大笑。

回顧這7年，從政務次長一路當到部長，薛瑞元直呼沒想到轉眼就7年，當初被前部長陳時中找來處理長照事務，如今民調顯示，長照政策是民眾對總統蔡英文任內最受歡迎的政策之一。

「一輩子做好一件事，很滿意了。」薛瑞元表示，這事讓他最有成就感，也應該下來了，規劃將回校園任教，至於當部長的分數，要別人來打。

他認為目前交接狀況還行，下一屆任重道遠，還有很多沒有解決的問題，也會有新的問題陸續出來，「衛福部大概永無寧日」，新部長邱泰源馬上要面對的首先是世界衛生大會（WHA），緊接著是健保，還有法案如人工生殖法等。

薛瑞元以「千頭萬緒」來形容部長任內最難忘經歷，光是今年還不到半年時間，蘇丹紅色素、寶林茶室等食安事件連環爆，還有兒虐事件觸及社安網、性影像管制等，全都不是很容易處理。

他說，自己任內所有決策，每一個都很困難，但他的態度一向是面對問題、解決問題，衛福部事情真的很多，且性質各不一樣，「上手要快，要馬上行動」，這是衛福部的特性。

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卸任後，薛瑞元打算好好休息，也已安排要去看孫，不忘強調「可以玩、不能顧」，已經沒有那種體力去做這種事情了，「老了」，再次謝謝衛福部同仁齊心協力，完成很多重要任務。

政務次長王必勝、李麗芬也在畢業行列。王必勝說，預計6月到新職務，正式成為「民間相關人士」，未來臉書也不再開砲，只會放吃喝玩樂；李麗芬則打趣說，每次到記者室都沒好事，沒機會用新的「新聞發布室」也好。（編輯：吳協昌）1130516