淚憶亡母 衛福部長薛瑞元：社會應給母親更多支持

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）母親節將屆，然而這個節日對衛生福利部長薛瑞元來說，卻代表了50年來對亡母的思念。他今天首度分享一段與母親臨終時的回憶，另也盼社會應該要讓母親們有更多的支持。

一年一度的母親節將至，衛生福利部社會及家庭署今天選在台北記憶倉庫，舉辦「Motherhood—可以夢想•可以擁有」座談會，鼓勵在各種處境中的媽媽們，勇於斜槓追夢。

將在520卸任的衛福部長薛瑞元更是特地出席，希望藉著這個機會，聊聊對他來說，意義跟其他人有點不同的母親節。

「我的母親，過世已經將近50年了，過世時大概41歲。」薛瑞元才開口，滿溢情緒就讓他有些克制不住地哽咽，現場民眾更是為之鼻酸，低聲驚呼「這麼年輕就過世了」、「這麼小就沒有媽媽了」。

他回想自己和妹妹守在母親床邊，等待最後一刻來臨，病入膏肓的母親卻突然努力抬起手，朝著他的方向伸去，還以為母親是想跟他說點什麼，薛瑞元趕緊傾身，才發現原來是他身上有隻螞蟻，見他明白了自己意思，薛瑞元的母親力竭將手放下，幾分鐘後，從此天人永隔。

「一個母親在生命的最後，關心的是她兒子身上有隻螞蟻。」薛瑞元表示，他從未對外說過這個故事，媽媽在他心裡的地位很特別，雖然很早就失去母親，但媽媽留下在他心中的模樣，永遠那麼年輕。

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身為婦產科醫師，薛瑞元接生過上千個寶寶，也讓他有機會近距離觀察跟體認生產的苦痛，還有生命的奧妙，尤其在生產過程中呼天搶地什麼狀況都有的媽媽們，只要把小孩抱到媽媽胸前，媽媽幾乎就忘了剛剛經歷的痛楚，因為「一切都值得了」。

薛瑞元說，屬於母親的節日，子女一定要好好表達回饋，平常日子裡不見得會把「媽媽我愛你」掛嘴邊，且作為一個母親，除了要面對社會壓力，要求成為母親盡天職之外，在其他層面如求學、職場的支持還是遠遠不夠，比方說因為懷孕中斷學業等，職場問題更嚴重，有待各界一起解決，社會應該要讓母親不必放棄任何一個身分。（編輯：李亨山）1130504