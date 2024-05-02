立委促健保點值修法 薛瑞元：若通過得思考漲保費

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（中央社記者郭建伸台北2日電）在野黨立委力促健保點值朝1點1元修法，衛生福利部長薛瑞元今天受訪表示，他離卸任只剩10幾天，手上掌握的資源不可能同意醫療服務1點新台幣1元，並預估若法案通過，今年底就要考慮調整明年健保保費。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查國民黨團及國民黨立委提出的「全民健康保險法」第62條條文修正草案，明定醫療服務每點點值不得低於0.95元或1元。薛瑞元在會前接受媒體訪問，媒體詢問如何看待立委提案。

薛瑞元表示，在這時間點審全民健康保險法不是很恰當，老實說有點尷尬，因為他現在離卸任只剩下10幾天，他手上掌握的資源不可能同意醫療服務1點1元，因為沒有任何財源能夠支應。

薛瑞元表示，520後新內閣、新部長也許可能夠籌措出財源，屆時比較有討論空間，

媒體詢問，若真的調整成1點1元，是否需要調漲健保費。

薛瑞元表示，立委提案明定，醫療服務點值每點1元或0.95元，若有不足就由公務預算撥補，但公務預算編列有一定程序，必須前一年度編列，若預算編列不足或根本沒編列，屆時就必須以安全準備金補足這一塊。

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薛瑞元表示，若是每點0.95元，一年預算需700億元，若是每點1元，一年需要1150億元，很快安全準備金就會低於1個月，這時就必須調整健保保費。

媒體追問，若法案通過，是否評估何時調整健保保費。薛瑞元表示，假設修正案通過並明定每點1元，就需要1100多億元，但目前安全準備金是1300億元，且每月支出700多億元，顯然明年底就會不足1個月，也就是今年底考慮明年調保費。（編輯：蘇龍麒）1130502