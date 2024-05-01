立院明討論健保點值修法 薛瑞元：應從長計議

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（中央社記者林敬殷台北1日電）立法院社會福利及衛生環境委員會明天將審查國民黨立委所提的健保法第62條修正草案，8大醫事團體力挺健保點值1點1元，衛福部長薛瑞元今天表示，這會破壞整個健保總額制度，不是一個條文可以完全處理，應從長計議。

立法院社會福利及衛生環境、司法及法制委員會聯席審查「兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正草案」等案，薛瑞元在會前受訪時做上述表示。

國民黨在2024年總統選舉時曾喊出健保點值「1點1元」政見，國民黨隨即在選後在立法院提案，提出健保法第62條條文修正草案，並於明天衛環委員會審查。

修法前夕，台灣醫務管理學會、台灣醫院協會等8大醫護團體共同呼籲，支持將健保總額支付制度由「支出上限制」轉為「支出目標制」，讓醫療支付保有合理固定點值為1點至少1元。

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薛瑞元今天受訪時表示，事實上，這會破壞整個健保總額制度，應該不是說一個條文就可以完全處理的，會引起健保法裡面的各個條文之間的衝突，可能要從長計議。

至於台灣迄今是否收到世界衛生大會（WHA）邀請函，薛瑞元表示，現在還沒有收到邀請函，但還是會按照既定的行程及節奏進行，也會藉由各種管道和機會，與理念相近國家表達台灣的訴求，希望這些國家能夠幫忙。（編輯：蘇龍麒）1130501