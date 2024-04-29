薛瑞元投書印媒 籲WHO挺台參與監督全球衛生

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（中央社記者林行健新德里29日專電）世界衛生大會（WHA）將於下月登場，印度先鋒報（The Pioneer）今天全文刊登衛生福利部部長薛瑞元專文，呼籲世界衛生組織（WHO）支持台灣參與監督全球衛生事務。

第77屆今年世界衛生大會（WHA）5月27日將在瑞士日內瓦舉行，台灣暫未收到邀請函。

薛瑞元在專文中指出，WHO和許多國家已開始審查 COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病）疫情期間的因應策略，以及檢討現行2005年國際衛生條例（IHR）在這次危機當中暴露出的侷限性。

他表示，雖然台灣不是WHO會員國，無法直接影響IHR的修訂或新大流行疾病協議的起草，但仍高度關切相關進展，渴望貢獻對流行病管理的見解，並學習國際上的最佳作法。

「我們強烈支持2005年IHR修正案和新大流行疾病協議的通過和實行。我們呼籲WHO把台灣納為這些文件的簽署國。」

薛瑞元提到，台灣是最早發現COVID-19風險並迅速採取因應措施的國家，且主動與全球夥伴分享重要訊息，以公開透明的作法贏得公眾信任。此外，台灣一直努力實現全民健康覆蓋的目標。

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專文寫道，2024年世界衛生日的主題是「我的健康、我的權利」，台灣一直透過公私界夥伴關係與國際社會合作，為促進人類健康權的全球努力做貢獻。

薛瑞元總結，為求務實，台灣應被允許參與WHA和WHO的所有會議、活動和機制，特別是與大流行疫病協議有關的項目，讓台灣能與全球夥伴更緊密合作，共同維護WHO憲章所賦予的「健康是基本人權」以及聯合國永續發展目標所倡導的「不遺漏任何人」等願景。（編輯：陳承功）1130429