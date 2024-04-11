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強震後花蓮觀光寒冬 伴手禮名產業者串聯自助助人

2024/4/11 15:40（4/11 15:51 更新）
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0403地震重創花蓮觀光業，也衝擊地方伴手禮名產業，8家業者11日宣布發起「你買100、我捐50」活動，盼協助災民重建家園同時，也藉此延續產業命脈。中央社記者李先鳳攝 113年4月11日
0403地震重創花蓮觀光業，也衝擊地方伴手禮名產業，8家業者11日宣布發起「你買100、我捐50」活動，盼協助災民重建家園同時，也藉此延續產業命脈。中央社記者李先鳳攝 113年4月11日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）0403地震花蓮觀光業嚴重受創，也衝擊地方伴手禮名產，8家業者串聯發動「你買100、我捐50」活動，捐助售出商品金額1/2給需要的災民，協助重建家園，也藉此延續產業命脈。

參與此項活動的業者郭毅山接受媒體聯訪表示，知名旅遊景點太魯閣國家公園受創嚴重，恐無限期休園，花蓮觀光業同樣受波及，在地品牌為支持受災民眾面對漫長重建之路，也為在地產業延續經濟命脈，聚集8家業者以「自助助人」的概念出發，支援花蓮的重建工作。

郭毅山說，6年前0206花蓮大地震、3年前0402太魯閣號列車出軌事故，產業都受到衝擊，8家業者當時就相互扶持，聯合行銷，攜手熬過觀光黑暗期；這一次地震發生後，大家第一時間能做的，就是捐贈現有的物資給災民、警義消及醫護。

名產業者的主要顧客就是觀光客，觀光客減少，就利用網路無遠弗屆的力量，讓外地民眾能夠網購名產時，也能將愛心傳遞給災民，並幫助產業挺過難關。

參與活動的阿美麻糬課長翁世安說，迎接清明連假遊客已備妥商品，不料強震後花蓮對外道路中斷，大量囤積的商品囤積出銷不出去，考量公司員工也需要生存，因此在影響成本最小的情況下，取5成平均值，作為捐款金額，透過聯合行銷方式，「自救也救人」。

參與的業者許桓巽說明，消費者的愛心將落實於「一半救災、一半振興」，資助花蓮災後重建的同時，更可延續花蓮觀光產業的生機。無論是到花蓮旅遊或在網路購買當地商品，都是強而有力的支援方式。

到場關心的行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義指出，花蓮許多商家因為此次地震受到傷害，來瞭解實際情況，研擬辦法來協助復甦，讓他們能繼續打拚下去，接下來不論是救災、重整，須整合各相關單位實質來幫助他們。（編輯：黃世雅）1130411

0403地震花蓮觀光業嚴重受創，8家地方伴手禮名產業者串聯發起「你買100、我捐50」活動，行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義（前右）11日到場關心，指出花蓮許多商家因地震受到傷害，將研擬辦法協助復甦。中央社記者李先鳳攝 113年4月11日
0403地震花蓮觀光業嚴重受創，8家地方伴手禮名產業者串聯發起「你買100、我捐50」活動，行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義（前右）11日到場關心，指出花蓮許多商家因地震受到傷害，將研擬辦法協助復甦。中央社記者李先鳳攝 113年4月11日
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