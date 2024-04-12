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衛福部賑災募款近8.6億元 台灣嘉里投資捐4000萬元

2024/4/12 18:32（4/12 19:14 更新）
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花蓮強震，財團法人賑災基金會截至12日下午4時許，共募得近新台幣8.6億元。圖為花蓮天王星大樓傾倒，縣府持續以消波塊和砂石加固。中央社記者趙世勳攝 113年4月4日
花蓮強震，財團法人賑災基金會截至12日下午4時許，共募得近新台幣8.6億元。圖為花蓮天王星大樓傾倒，縣府持續以消波塊和砂石加固。中央社記者趙世勳攝 113年4月4日
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（中央社記者賴于榛台北12日電）花蓮強震，財團法人賑災基金會公布最新募款金額，截至今天下午4時許，共募得近新台幣8.6億元，而昨天最大筆捐款為台灣嘉里投資，共捐出4000萬元。

衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會4日開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月，民眾可透過匯款、集資平台、LINE Pay，以及超商機台等管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。

賑災基金會今天透過新聞稿表示，截至下午4時許，共募得近8.6億元，總捐贈筆數約13.8萬筆，其中匯款至台灣土地銀行帳戶約7億元、挖貝集資平台專案4862萬餘元，LINE Pay愛心捐款則為1億餘元。

賑災基金會透露，經台灣土地銀行統計，11日最大筆捐款為嘉里大榮物流大股東台灣嘉里投資，共捐款4000萬元；日商SMC CORPORATION捐贈8000萬日圓（折合當日匯率為新台幣1673.6萬元），並於其官網指出要向台灣東海岸地震罹難者致哀，對災民致以深切慰問，盼捐款協助救災及災區振興。

另外，賑災基金會說明，台灣創價學會由理事長林釗代表捐助300萬元、總統府資政顏志發偕獅子會成員也捐贈100萬元。

賑災基金會也提及，此次善款使用方式分為法定賑助及專案賑助2類，排除公務預算後撥用，賑災基金會並將配合相關單位申請迅速撥款，事後嚴格查核。

法定賑助部分，將依賑災基金會編訂的各項作業要點辦理，由各縣市政府彙整資料後造冊申請賑助，同時也可預撥費用，以利地方政府迅速發用。賑災基金會法定賑助項目包含死亡賑助、失蹤賑助、重傷賑助、安遷賑助、租屋賑助等。

至於專案賑助部分，賑災基金會解釋，排除公務預算支出項目後，如符合災害援助、緊急醫療、收容安置、復原重建4大項目，將依程序核准、快速撥款，且事後將嚴格查核，絕不允許將善款用於補貼行政費用、聚餐、送禮等。

賑災基金會也強調，待全數查核完畢後，賑災基金會將依勸募條例規定，辦理公開徵信，確保從勸募到使用，完全公開透明。（編輯：張若瑤）1130412

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