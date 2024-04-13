花蓮強震衛福部賑災募款逾8.7億 兩方式協助重建

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（中央社記者賴于榛台北13日電）花蓮強震，財團法人賑災基金會公布最新募款金額，截至今天上午7時，共募得逾新台幣8.7億元，未來善款將透過價購、參與重建2方式，協助災毀建物重建。

衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會4日開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月，民眾可透過匯款、集資平台、LINE Pay，以及超商機台等管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。

賑災基金會今天透過新聞稿表示，截至上午7時許，共募得逾8.7億元，總捐贈筆數近14萬筆，其中匯款至台灣土地銀行帳戶約7.1億元、挖貝集資平台專案4922萬餘元，LINE Pay愛心捐款則為1億餘元。

賑災基金會表示，宏碁對災民表達遺憾與關懷，拋磚引玉捐款600萬元，美利達自行車公司也捐款300萬元。

行政院副院長鄭文燦昨天指示，內政部應盡速整合各縣市受災住戶權屬資訊、調查整合重建意願，並結合賑災基金會協助加入重建程序。賑災基金會表示，善款將以價購、參與重建兩方式加入重建行列，盼以最高效率、最大效益原則促成重建，公私協力，妥為運用民眾愛心。（編輯：黃瑞弘）1130413