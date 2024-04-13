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日職讀賣巨人花蓮地震捐款儀式 共捐1209萬日圓

2024/4/13 15:04（4/13 15:33 更新）
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花蓮強震多處致災，各界愛心不斷，日本職棒讀賣巨人隊13日在日本東京舉行捐款儀式，總計捐出1209萬日圓（約新台幣255萬元），由讀賣巨人社長今村司（左）、選手大城卓三（右）共同代表捐贈，聯合數位文創董事長李彥甫（中）代表受贈。（讀賣巨人提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年4月13日
花蓮強震多處致災，各界愛心不斷，日本職棒讀賣巨人隊13日在日本東京舉行捐款儀式，總計捐出1209萬日圓（約新台幣255萬元），由讀賣巨人社長今村司（左）、選手大城卓三（右）共同代表捐贈，聯合數位文創董事長李彥甫（中）代表受贈。（讀賣巨人提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年4月13日
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（中央社記者楊啟芳台北13日電）日本職棒讀賣巨人隊今天在賽前進行台灣地震捐款贈予儀式，由讀賣巨人社長今村司、選手大城卓三，共同代表球隊進行捐贈，總共捐出1209萬日圓，協助台灣花蓮大地震。

今年3月讀賣巨人隊來到台灣，紀念球隊成立90週年，在台北大巨蛋與中華職棒中信兄弟隊和樂天桃猿隊進行了友誼比賽。在與中信兄弟的比賽中，吸引台灣史上最高的觀眾人數，共計3萬7890人到場觀戰，引起了極大的迴響。

讀賣巨人隊充滿著對台灣的友誼和感激之情，403花蓮大地震發生過後，就宣布要將巨人隊的社會公益活動G hands所籌得的慈善基金，及巨人隊選手會的捐款共1000萬日圓（約新台幣210萬元）捐出。

巨人隊表示，再加上先前在東京巨蛋和巨人隊主場進行的募捐活動中籌得的209萬日圓，總計1209萬日圓（約新台幣255萬元），捐贈給台灣衛生福利部設立的財團法人賑災基金會的救災專戶。

G hands是從2015年3月開始的讀賣巨人隊公益活動，該活動的關鍵字是「互動」，旨在透過與巨人隊的球員、工作人員以及球迷合作，擴大各種支援網絡，以促進更好的社會建設。（編輯：陳政偉）1130413

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