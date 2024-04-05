台灣強震 日媒：互相報恩是台日關係深厚象徵

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（中央社記者楊明珠東京5日專電）日本發行量最大的紙媒「讀賣新聞」今天在社論指出，台灣遭受大地震侵襲，日本身為同樣擁有受災經驗的鄰居，應該官民一體盡可能給予援助。互相報恩是台日關係深厚的象徵。

讀賣以「應盡可能提供災區援助」為題在社論指出，3日發生的這場地震，震央在花蓮外海，觀測到最大震度6強，除了有人罹難之外，已知逾1000人受傷。日本氣象廳推估這場地震是芮氏規模7.7。

社論表示，台灣地震頻傳的地帶，過去也發生過芮氏規模7左右的地震，這次的地震是1999年發生逾2400死傷的921大地震以來，規模最大的一場地震。搖晃最嚴重的花蓮，建築物倒塌、岩石落下，道路破碎，還有很多人受困在靠山的飯店等地，失聯者也不少。民眾有必要提防餘震，期盼台灣當局儘速搶救災民。

社論說，台灣很多建築物一樓做為停車場等，抗震性令人憂心。雖然921大地震後，已強化抗震標準，但相較於台灣西部，東部的都市整備遲緩，還有很多老舊建築。很可能因為如此，災情才擴大，今後有必要檢視，建設防災力強的城市。

這篇社論還言及台灣的半導體工廠也受到地震影響，一度停止生產。文中指出，用於高科技機器的最先進半導體的製造，全球有9成仰賴台灣，這場地震再度凸顯最先進半導體供應網集中於一處的風險。

社論並提到台日患難見真情的事蹟。2011年311大地震時，台灣捐了世界最大規模逾200億日圓（約新台幣43億元）的善款。今年元旦能登半島地震，台灣也在第一時間募款25億日圓。此外，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台灣捐贈200萬片口罩給日本。

921大地震時，日本派出救難隊、志工等到災區，善用1995年阪神大震災的經驗施援，並提供組合屋。這些援助，相信台灣民眾記憶猶存。這次台灣東部發生地震後，日本首相岸田文雄在第一時間透過社群平台發文表示，日本願意協助鄰居台灣，提供任何必要的支援。

社論最後指出，互相報恩是台日關係深厚的象徵。日本政府有必要做好萬全準備，對台灣包括今後的災後復興（重建）在內，迅速提供援助。

日本產經新聞昨天社論也以「希望做出有效的支援」為題為台灣加油。文中指出，希望日本政府今後充分掌握災情，針對救人、醫療、生活援助等災區的需求，做出有效的支援，協助台灣民眾。

文中強調，台日不限於災害發生時，平時就互相扶持的信賴關係難能可貴，值得好好珍惜。（編輯：陳慧萍）1130405