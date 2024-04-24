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日本能登半島地震財損 3縣合計恐逾200億元

2024/4/24 16:58（4/24 17:12 更新）
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石川縣輪島市建築物1月1日在強震後發生大火。（共同社）
石川縣輪島市建築物1月1日在強震後發生大火。（共同社）
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（中央社東京24日綜合外電報導）日本政府公布，受到今年1月1日的能登半島地震影響，石川縣、富山縣、新潟縣1月至3月的直接經濟損失估計介於900億至1150億日圓（約新台幣192億至245億元）之間。

朝日新聞報導，內閣府昨天在相關會議中報告此事，內容包含停水、停電、道路受損、疏散導致的停工等，造成店鋪、工廠停業的損失金額，其中震央所在地石川縣就占了約800億至900億日圓。

至於預計5月發布的1至3月日本名目國內生產毛額（名目GDP），預料影響將不超過0.1%。

時事通信社報導，內閣府也另外公布，零件供應鏈受影響導致全國生產減少所衍生的損失金額介於700億至850億日圓。若加上3個縣的直接經濟損失，合計損失金額上看2000億日圓（約新台幣426億元）。

日本內閣會議昨天決定動用2024年度預備金，另外支出1389億日圓，用來重建災區。這是日本中央第4度調度預備金，以因應能登半島地震，調度金額合計超過4100億日圓（約新台幣874億元）。（譯者：楊惟敬/核稿：施施）1130424

#內閣府
#日本
#地震
#石川強震
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