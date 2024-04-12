日皇夫婦二訪石川地震災區 專機故障延誤出發

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（中央社東京12日綜合外電報導）日皇德仁與皇后雅子今天啟程赴石川縣地震災區勘災，但在從東京羽田機場搭乘專機時發生插曲，專機在滑行到跑道時發動機出現故障，導致比原定時間晚約1小時抵達目的地。

日本TBS電視台報導，日皇夫婦今天上午9時30分左右登上位於羽田機場的專機，準備前往石川縣慰問災民。他們乘坐的飛機一度已經離開停機坪並朝跑道滑行，不料隨後飛機發動機發生故障，暫停起飛程序，飛機因此回到停機坪。

掌管皇室事務的宮內廳與航空公司協調後，日皇夫婦改搭其他飛機前往石川縣的能登機場。而這段插曲造成他們比原定時間晚了約1小時抵達，也讓日皇夫婦擔心影響慰問行程。

宮內廳指出，日皇夫婦將縮短在能登機場用午餐與休息的時間等，訪問行程依照原定計畫進行，均會前往原本計劃好的目的地。

這是日皇夫婦繼3月22日之後再度訪問石川縣災區，跟3月底一樣，均預計當天來回。

不同於3月底訪問輪島市與珠洲市，他們這次預計訪問穴水町與能登町，行程包含視察店家、住宅等地的受災狀況，以及會面收容所中的災民。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1130412