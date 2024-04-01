日本石川強震244死 災後3個月仍逾8000人避難

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本今年元旦發生最大震度7級的能登半島地震到今天屆滿3個月，根據災區石川縣政府統計，截至3月29日下午2時止共有244人不幸罹難，逾8000人仍過著避難生活。

日本石川電視台報導，這起強震共造成石川縣內超過7萬5000棟民宅受損。位於石川縣最北端的重災區珠洲市，目前幾乎全市約4250個家戶無水可用，總計石川縣共有7800多個家戶持續停水。

強震發生至今3個月，災區就在面臨志工人數不足及基礎設施重建等課題的情況下，邁入新的年度（日本年度從4月1日起算）。

讀賣新聞報導，截至3月29日止，總計共有8109人持續過著避難生活。另外還有140人在車上避難、7757人寄住在石川縣內或縣外親人家中。

如果跟熊本大地震發生3個月後的避難人數約4700人相比，可以看出能登半島地震的生活重建腳步明顯較慢。

日本放送協會（NHK）報導，雖然能登半島地震已過3個月，地震次數逐漸減少，但日本政府地震調查委員會認為未來仍有可能發生強烈搖晃及伴隨海嘯的地震，呼籲民眾持續留意。

日本氣象廳表示，從今年元旦發生能登半島地震到3月31日上午8時止，共觀測到1771次震度1級以上地震。

儘管最近一個月每天地震次數低於兩位數，甚至也有完全未觀測到震度1級以上地震的時候，但地震調查委員會表示，以能登地方及其周邊地區作為震源的地震活動持續活躍。

回顧過去震源位於陸地板塊的地震，例如2004年的新潟縣中越及2016年的熊本等大地震，也曾在數個月後發生規模大的地震。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1130401