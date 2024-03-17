更多編輯台推薦新聞：
總理請辭海地動亂如何解？美眾院禁TikTok違憲？一週大事報你知
生活

總理請辭海地動亂如何解？美眾院禁TikTok違憲？一週大事報你知

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革
政治

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革

全民搶購ETF反映台灣閒置資金過多 超額儲蓄估飆3.8兆創新高
產經

全民搶購ETF反映台灣閒置資金過多 超額儲蓄估飆3.8兆創新高

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理
社會

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
能登強震重創日漆器工藝 台灣善款助職人復興輪島塗
首頁 / 國際
日本石川地震
新聞專題
日本石川地震1/177
首頁 / 國際

能登強震重創日漆器工藝 台灣善款助職人復興輪島塗[影]

2024/3/17 13:14（3/17 13:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
東京巨蛋城舉辦的集市活動，邀請來自七尾市、輪島市的店家設攤，為震災提供支援，田谷漆器店是其中之一，職人現場製作。中央社記者戴雅真東京攝 113年3月17日
東京巨蛋城舉辦的集市活動，邀請來自七尾市、輪島市的店家設攤，為震災提供支援，田谷漆器店是其中之一，職人現場製作。中央社記者戴雅真東京攝 113年3月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京17日專電）日本石川縣能登半島元旦發生強震，許多輪島塗漆器店、工坊被震毀或燒毀。為守護重要傳統工藝，輪島塗職人帶著搶救出來的作品到各地展示、販賣，「田谷漆器店」也發起重建計畫，集資活動獲台灣人熱烈響應，助職人復興輪島塗。

「輪島塗」是起源於能登半島石川縣輪島市的漆器，在日本室町時代（1336至1573年）起開始生產，1977年被日本政府列為國家的重要無形文化財。

今年元旦，能登半島發生規模7.6強震，輪島市知名景點「朝市通」在震後發生大火，宛如戰後廢墟，漆器店、工坊被震毀或燒毀，有數百年歷史的文化岌岌可危。

日本首相岸田文雄2月前往災區視察，特別與輪島塗業者展開會談，業者對他傳達，擔心職人（工匠）可能消失的憂心。岸田文雄表示，「傳統工藝是日本人的驕傲，政府將全力支持」，並宣布將在4月中旬開設由政府全額資助的輪島塗臨時工坊，矢言支援輪島塗復興。

距離震後已3個多月，儘管距離全面恢復運作還需要一些時間，但輪島的漆器工藝收到來自日本全國各地，甚至遠自海外，例如來自台灣的支援，發起各種計畫開始復興之路。

輪島塗是起源於能登半島石川縣輪島市的漆器，在日本室町時代（1336至1573年）起開始生產，1977年被日本政府列為國家的重要無形文化財。中央社記者戴雅真東京攝 113年3月17日
輪島塗是起源於能登半島石川縣輪島市的漆器，在日本室町時代（1336至1573年）起開始生產，1977年被日本政府列為國家的重要無形文化財。中央社記者戴雅真東京攝 113年3月17日

其中，創立於1818年的田谷漆器店，就在日籍漫畫家、YouTuber「Iku老師」的幫助下，發起群眾集資專案。

Iku老師日前接受中央社訪問時表示，他與田谷漆器店曾有多次商業合作，建立起友誼。強震發生後，他第一時間和田谷漆器店第十代傳人田谷昂大取得聯繫，了解到位於重災區輪島市的田谷漆器店在強震中被震垮，原本的2層樓建築塌陷，2樓變成1樓，籌備中的展示間也付之一炬。

Iku老師表示，他當下立刻想要提供協助，思考再三後認為透過集資最能給予實質幫助，於是和集資平台合作，開啟重建方案。最初設定目標新台幣100萬元，沒想到不到一天就達成目標，「本來想說能夠有20、30萬元也好，能有這個結果，當初完全沒有想到」。

他也表示，原本方案的內容，是在漆器店重新運作後，根據金額給予杯墊、茶杯等回饋商品。然而，許多網友留言表示不需要回饋，才又增加了「精神上支持」，不需要商品的方案，這些網友只求幫助、不求回饋的心意真的很令人感動。

Iku老師指出，他透過拍攝影片、發起專案也收過網友批評，認為是在消費災情，但其實他分文未取。另外，對於集資專案只能幫助到田谷漆器店，無法令更多人受惠，他也坦言沒有想太多，只是出於「看到朋友跌倒，想要立刻伸手幫忙」的心意，想做就做了。

感念對日本伸出援手的台灣人，他也向田谷漆器店提案，希望等工坊重建完成後，能在店裡擺放一個紀念物，讓以後來到輪島的台灣人，都能看到台日友誼的象徵。

影片來源：Iku老師/Ikulaoshi

日本社會為了能登半島發起的網路眾籌活動不少。根據日本放送協會（NHK），截至2月27日，READYFOR、CAMPFIRE、Makuake這3大眾籌公司已經募資超過8億2000萬日圓，是當年熊本地震發生後的23倍。

除了集資眾籌外，日本各地也舉辦活動予以支援，例如上週在東京巨蛋城舉辦的集市活動，就邀請來自七尾市、輪島市的店家設攤，為震災提供支援，田谷漆器店就是其中之一。

田谷昂大接受中央社訪問時表示，非常驚訝台灣人給予這麼大的支援。台灣和日本雖然沒有相連，卻有那麼多台灣人給予他們支持，收到來自那麼遠的鼓勵，既感謝也深受鼓舞。

他說，目前臨時工坊尚未完成，預計4月會設置，屆時就能開始製作輪島塗，未來也將建造新的展示間，除了會展出這次支援他們的捐助者姓名，也想要展示象徵台灣與日本友誼橋梁的作品。（編輯：張芷瑄）1130317

能登強震後，許多輪島塗漆器店、工坊被震毀或燒毀，日本各地舉辦活動予以支援，東京巨蛋城的集市活動，邀請來自七尾市、輪島市的店家設攤，獲熱烈響應。中央社記者戴雅真東京攝 113年3月17日
能登強震後，許多輪島塗漆器店、工坊被震毀或燒毀，日本各地舉辦活動予以支援，東京巨蛋城的集市活動，邀請來自七尾市、輪島市的店家設攤，獲熱烈響應。中央社記者戴雅真東京攝 113年3月17日
延伸閱讀
台灣石川縣人會單車環島 感恩援助能登半島強震特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建日本311地震13週年民眾海邊默禱 首相岸田矢言重建東北日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟
日本石川地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日本石川災害廢棄物估244萬噸 擬2年處理完畢
172.30.142.18