能登強震重創日漆器工藝 台灣善款助職人復興輪島塗[影]

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（中央社記者戴雅真東京17日專電）日本石川縣能登半島元旦發生強震，許多輪島塗漆器店、工坊被震毀或燒毀。為守護重要傳統工藝，輪島塗職人帶著搶救出來的作品到各地展示、販賣，「田谷漆器店」也發起重建計畫，集資活動獲台灣人熱烈響應，助職人復興輪島塗。

「輪島塗」是起源於能登半島石川縣輪島市的漆器，在日本室町時代（1336至1573年）起開始生產，1977年被日本政府列為國家的重要無形文化財。

今年元旦，能登半島發生規模7.6強震，輪島市知名景點「朝市通」在震後發生大火，宛如戰後廢墟，漆器店、工坊被震毀或燒毀，有數百年歷史的文化岌岌可危。

日本首相岸田文雄2月前往災區視察，特別與輪島塗業者展開會談，業者對他傳達，擔心職人（工匠）可能消失的憂心。岸田文雄表示，「傳統工藝是日本人的驕傲，政府將全力支持」，並宣布將在4月中旬開設由政府全額資助的輪島塗臨時工坊，矢言支援輪島塗復興。

距離震後已3個多月，儘管距離全面恢復運作還需要一些時間，但輪島的漆器工藝收到來自日本全國各地，甚至遠自海外，例如來自台灣的支援，發起各種計畫開始復興之路。

輪島塗是起源於能登半島石川縣輪島市的漆器，在日本室町時代（1336至1573年）起開始生產，1977年被日本政府列為國家的重要無形文化財。中央社記者戴雅真東京攝 113年3月17日

其中，創立於1818年的田谷漆器店，就在日籍漫畫家、YouTuber「Iku老師」的幫助下，發起群眾集資專案。

Iku老師日前接受中央社訪問時表示，他與田谷漆器店曾有多次商業合作，建立起友誼。強震發生後，他第一時間和田谷漆器店第十代傳人田谷昂大取得聯繫，了解到位於重災區輪島市的田谷漆器店在強震中被震垮，原本的2層樓建築塌陷，2樓變成1樓，籌備中的展示間也付之一炬。

Iku老師表示，他當下立刻想要提供協助，思考再三後認為透過集資最能給予實質幫助，於是和集資平台合作，開啟重建方案。最初設定目標新台幣100萬元，沒想到不到一天就達成目標，「本來想說能夠有20、30萬元也好，能有這個結果，當初完全沒有想到」。

他也表示，原本方案的內容，是在漆器店重新運作後，根據金額給予杯墊、茶杯等回饋商品。然而，許多網友留言表示不需要回饋，才又增加了「精神上支持」，不需要商品的方案，這些網友只求幫助、不求回饋的心意真的很令人感動。

Iku老師指出，他透過拍攝影片、發起專案也收過網友批評，認為是在消費災情，但其實他分文未取。另外，對於集資專案只能幫助到田谷漆器店，無法令更多人受惠，他也坦言沒有想太多，只是出於「看到朋友跌倒，想要立刻伸手幫忙」的心意，想做就做了。

感念對日本伸出援手的台灣人，他也向田谷漆器店提案，希望等工坊重建完成後，能在店裡擺放一個紀念物，讓以後來到輪島的台灣人，都能看到台日友誼的象徵。

影片來源：Iku老師/Ikulaoshi

日本社會為了能登半島發起的網路眾籌活動不少。根據日本放送協會（NHK），截至2月27日，READYFOR、CAMPFIRE、Makuake這3大眾籌公司已經募資超過8億2000萬日圓，是當年熊本地震發生後的23倍。

除了集資眾籌外，日本各地也舉辦活動予以支援，例如上週在東京巨蛋城舉辦的集市活動，就邀請來自七尾市、輪島市的店家設攤，為震災提供支援，田谷漆器店就是其中之一。

田谷昂大接受中央社訪問時表示，非常驚訝台灣人給予這麼大的支援。台灣和日本雖然沒有相連，卻有那麼多台灣人給予他們支持，收到來自那麼遠的鼓勵，既感謝也深受鼓舞。

他說，目前臨時工坊尚未完成，預計4月會設置，屆時就能開始製作輪島塗，未來也將建造新的展示間，除了會展出這次支援他們的捐助者姓名，也想要展示象徵台灣與日本友誼橋梁的作品。（編輯：張芷瑄）1130317