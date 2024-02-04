特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

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（中央社記者楊明珠東京4日專電）日本石川縣能登半島元旦發生強震，日本三大早市之一的輪島早市在強震後發生火災，如今變成如同遭轟炸過的廢墟，許多「輪島塗」漆器店、工坊、餐飲店被震毀或燒毀，業者矢言重建。

約西元800年開始輪島就有以物易物的市集，「朝市（早市）通」是奧能登最具代表性的觀光景點，有許多販售「輪島塗」的老漆器店。除了土產店、酒館外，還有漫畫「無敵鐵金剛」作家永井豪的紀念館，近年來成為動漫迷的聖地。

中央社記者近日造訪輪島朝市通，同行的奧能登七尾市出身的男子看到震後景象說：「若是以前，此時早上有很多露天攤商，充滿活力的歐巴將叫賣聲此起彼落，這個觀光景點如今變成彷彿遭炸彈轟炸過的模樣，我內心難過到無法用言語形容。」

他說，這裡有很多輪島塗的工匠、商店，但現在工匠的家和商家的店鋪都燒毀了，或許也有人罹難，想到輪島塗的前景，不禁感到憂心。

日本石川縣能登半島元旦發生強震，日本三大早市之一的輪島早市在強震後發生火災，如今變成如同遭炸彈轟炸過的廢墟。圖為1月30日輪島早市通景象。中央社記者楊明珠石川攝 113年2月4日

輪島塗在日本室町時代（1336至1573年）起開始生產，1977年被日本政府列為國家的重要無形文化財，2007年輪島發生強震時，輪島塗受災嚴重，好不容易重新振興了，這次的強震導致大半輪島塗的生產據點與店鋪不是震毀就是燒毀。日本的漆藝文化岌岌可危。

輪島塗在製作時採分工制，大致上分為木材加工、在器物上漆的髹漆、蒔繪、戧金等技術，細分的話有逾100道工序，各有專門的職人（工匠）。

輪島漆器商工業協同組合（公會）表示，這次強震，加盟工會的103家業者全受災，半數以上的業者建築物全毀或半毀。受到輪島朝市通火災波及的業者或店鋪至少有16家。7成會員在避難所生活或再轉到飯店等地「2次避難」。

輪島塗在日本室町時代（1336至1573年）起開始生產，1977年被日本政府列為國家的重要無形文化財。（圖取自輪島漆器商工業協同組合網頁wajimanuri.or.jp）

記者1月30日來到在輪島朝市通入口處的大徹吉峰庵是漆器店鋪，店鋪旁有大徹漆資料館，屋舍被震毀，門口貼有「危屋」二字的紅單。看到店家女主人入內出來手拿著毛毯，她與家人暫時棲身在車程約10分鐘處的避難所。這一天她和家人是到店鋪拿物品。

記者告訴她，很多曾到輪島朝市通觀光的台灣民眾為輪島市民加油。她說：「很遺憾的，現在變成這樣」，「如果我們復興了，請大家務必再來看看，我們等著大家來」。

除了漆器店，全長約360公尺的朝市通有200家露天攤販林立，販售的物品包括新鮮的海產、魚乾、新鮮蔬菜，也有賣紀念品的店鋪。海鮮種類多，有赤鯥、比目魚、真鯛、鮑魚、雪蟹等。有露天商家矢言復興，表示這才能對得起祖先留下的事業。

日本石川縣能登半島元旦發生規模7.6強震，約2萬3000居民的輪島市觀測到震度7級，有103人罹難。許多房舍坍塌，道路殘破。中央社記者楊明珠石川攝 113年2月4日

在朝市通附近經營居酒屋Kampei的羽佐間1月30日對中央社表示，沒看到居民流淚，或許大家沒閒暇流淚。強震後至今仍是一片殘破，傾圮的房舍待撤除；道路也需修復，即使是一家也好，如果店鋪能陸續開張，或許情況會好轉，預估至少需一年才能復興。他認為市公所當務之急是解決停水的問題。

經營居酒屋Wajimanma的楠健二的悲劇連日來受到媒體報導。他住家與居酒屋是一棟3層樓建築，強震使得他鄰居、漆器店「五島屋」7層樓建築倒塌，壓毀他家。當時他們一家5人一起過新年，地震後，他與被夾在建築物瓦礫堆中的長女對話，長女向他討水喝，他還遞水。最後是妻子與長女被壓死。

強震後到石川縣外避難的楠健二1月27日回到輪島市，28日起連日「回家」，鑽進殘破的家中拿出擁有妻女回憶的「遺物」。他對媒體說：「真希望一切都是一場夢。」他下定決心，要在輪島讓Wajimanma復活。

輪島市百廢待舉，街道中央可看到人孔隆起30公分高，也看到電線桿嚴重傾斜，道路多處龜裂。境內有避震守護神「要石」、逾1200年歷史的重藏神社也被震毀。神社內「現存最古老的輪島塗」、於500年前上漆的「本殿內陣之扉」也因這次強震受損。（編輯：郭中翰）1130204

日本石川縣能登半島元旦發生強震，觀測到震度7的輪島市災情慘重，許多屋舍全毀或半毀，位於輪島朝市通附近的知名漆器店「五島屋」7樓建築連樁拔起傾倒，壓毀鄰居。中央社記者楊明珠石川攝 113年2月4日