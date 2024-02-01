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日本石川地震滿1個月 學者分析朝市通大火3原因

2024/2/1 14:21（2/1 14:34 更新）
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石川縣輪島市建築物1月1日在強震後發生大火。（共同社）
石川縣輪島市建築物1月1日在強震後發生大火。（共同社）
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（中央社東京1日綜合外電報導）日本石川縣強震至今屆滿一個月，輪島市知名景點「朝市通」在強震後一度發生大規模火災，參與調查的學者初步分析木造房屋密集、延遲救火及建築物內的瓦斯桶恐是火勢擴大原因。

綜合日本放送協會（NHK）及每日新聞報導，截至1月31日下午2時，石川縣政府確認縣內共238人罹難，與前一天人數相同，其中15人疑為「災害關聯死」，另有1179人受到輕重傷。

警察廳昨天透露罹難者死因分析結果，扣除「災害關聯死」的死者後，222名罹難者中有92人遭壓死，占比41%居冠；其次為49人死於窒息或呼吸衰竭，占比22%；因失溫（低體溫症）或凍死的有32人，占比14%；外傷休克28人，占比13%；3人被燒死；其他原因與原因不詳的死者分別是6人與12人。

而目前被判定為死因不詳的罹難者遺體，均在石川縣輪島市被尋獲。

關西電視台報導，石川縣輪島市觀光勝地「朝市通」與周邊地區，在元旦強震後一度發生大規模火災。國土交通省國土技術政策綜合研究所與建築研究所初步推估，燒毀面積達5萬800平方公尺，約300棟建築物付之一炬。

不過根據氣象廳說法，強震當天當地幾乎處於無風狀態，令人好奇火災為何會大範圍延燒？神戶大學名譽教授室崎益輝曾赴輪島市火災現場調查，初步分析火勢擴大的3大可能原因。

首先是木造房屋密集，而狹窄的巷弄內房屋倒塌阻礙消防單位灌救；由於當時被發布海嘯警報，導致火災發生初期消防灌救出現延遲；此外，初步推測住宅內放置的瓦斯桶也助長了火勢延燒。

根據室崎在當地拍攝到的照片，可看到許多焦黑的瓦斯桶。室崎表示，許多家戶使用瓦斯桶讓火勢更為蔓延。

另外，當地消防隊在元旦發生強震後逾1小時的傍晚5時過後，發現「朝市通」南側2棟相鄰建築的其中1棟發生火災，不過救火行動卻接連受阻無法順利進行。

最初抵達現場的消防署員，把消防車停在火源南側欲拉水線灌救，不過水管受損停水導致消防栓無法使用，附近的河原田川也疑似因地震導致地殼隆起，幾乎沒有河水流經的狀況下，消防人員無法汲取足夠的河水滅火。

加上道路上有許多瓦礫，難以接近停水時也可使用的消防用蓄水池。在這種情況下，初期僅能仰賴一輛最初抵達現場的消防車及少許河水進行灌救。

此外，石川縣發生強震後，輪島市一度被發布大海嘯警報、海嘯警報等，當地消防單位也無法到海邊取水。

而錯過初期滅火的機會後，火勢漸漸擴大。後來陸續抵達現場的消防人員透過連接數十條水管，使用較遠的消防用蓄水池及小學游泳池的水進行灌救，不過當時火勢已經吞沒整條街道。

當地的海嘯警報在1月2日凌晨降級為「海嘯注意報」，消防人員開始使用大量海水滅火後終於控制火勢。到了當天上午7時30分左右，雖然「朝市通」的大火已被撲滅，但是周邊大量建築物被燒毀，曾經熱鬧的街道也蕩然無存。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1130201

#日本石川地震
#輪島市
#朝市通
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