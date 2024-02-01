賴副總統致函日本能登強震災民 表達台灣力挺心意

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（中央社記者楊明珠東京1日專電）副總統賴清德關心日本元旦發生的石川縣能登半島強震，寫信給災民加油打氣，內容今天由北國新聞社刊載。賴副總統表示，台灣希望為能登半島災後救援復興盡一份心力，台日兩國是休戚與共的命運共同體。

賴副總統「致日本能登半島地震災區民眾的一封信」上最後附上親筆簽名，內容刊載於北國新聞「1.1大震災」專題版面。版面上寫著「賴清德次期台灣總統（下屆台灣總統賴清德），標題是「八田技師之恩 至今猶感念」；與日本首相岸田文雄的「復興由我率先做起」一文並列。

賴副總統在給能登半島災民的信中首先寫道：「日本能登半島地震災區的各位民眾，大家平安、大家好！令和6年1日下午，石川縣能登半島發生芮氏規模7.6的強震，不幸造成嚴重的人員傷亡及災情。本人要向不幸罹難者表達最深切的哀悼，也衷心期盼受傷的災民早日康復，家園早日重建，儘速恢復正常生活。」

賴副總統說，台日兩國向來關係深厚，雙方情誼如同家人一般。無論任何天然災變，台灣政府與人民都願意提供最大的協助及幫忙。

他指出，百年前來自石川縣的八田與一技師，秉持不分國籍，一視同仁的人道關懷精神，為台南烏山頭水庫和嘉南大圳奉獻畢生心力，一直讓台灣人感恩在心。

他在信中寫道：「這次能登半島遭遇嚴重災情，台灣人民自當湧泉以報，除台灣政府第一時間向貴國表達願意提供必要協助，捐贈6000萬日圓，希望為災後救援復興盡一份心力；台灣民間自發的捐款更已高達25億日圓，所有這一切，都證明台日兩國是休戚與共的命運共同體、緊密牽絆的一家人。」

信中記載：「未來的復原和重建工作，雖然將會漫長而艱辛；但只要大家永遠對未來懷抱希望，我相信隧道盡頭的曙光一定就在不遠處。」文末寫道：「大家加油！台灣人民將永遠與你們同在！」

北國新聞刊登賴副總統信函的照片，信紙上印有中華民國總統府的建築物圖像與文字。版面上也刊登2011年9月賴清德任台南市長時到石川縣金澤21世紀美術館的照片。（編輯：高照芬）1130201