6場補選將登場 賴清德：號召社會支持爭取最好成績

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（中央社記者葉素萍台北31日電）新國會2月1日就職，將有2個議員、3個地方首長職缺須辦理補選，雲林縣麥寮鄉長被判當選無效也要補選。對於6場地方補選將登場，民進黨主席賴清德今天向黨公職喊話，應該要號召社會給予支持，希望補選也能爭取最好成績。

第11屆立法委員當選人將2月1日就職，內政部日前表示，其中19位立委當選人同時是縣市議員或鄉鎮首長，依地方制度法規定，全台將有2個議員、3個地方首長職缺須辦理補選。另外，雲林縣麥寮鄉長被判當選無效，也要補選。

賴清德今天在民進黨中常會表示，這一次立委改選後，形成幾個區域需要重新補選，補選的工作也非常重要，之前他有請中常委陳茂松擔任召集人，進行徵召作業。也請常委們與民進黨黨公職號召社會給予支持，希望在補選爭取最好的成績。

另外，賴清德說，由於天氣寒冷等因素，捐血人數下降，要請所有中央、地方黨部、全體黨公職，以及各地方的信賴之友會、信賴姐妹會等組織，在年前發起捐血的活動或宣傳，用全黨之力號召，發揮熱心助人的精神。

賴清德表示，人民對民進黨有期待，民進黨對國家有責任，請大家謹記民進黨精神，在不同崗位持續努力、繼續打拚。（編輯：林興盟）1130131