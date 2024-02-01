日本石川強震增至240死 仍有逾1.4萬人持續避難

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本石川縣強震發生至今屆滿一個月，罹難者增至240人，仍有1萬4431人持續過著避難生活。日本氣象廳呼籲，雖然餘震減少，但未來幾週還是要留意最大震度5弱左右或以上的地震。

日本放送協會（NHK）報導，就在今年元旦能登半島地震發生屆滿一個月的今天下午4時10分，重災區石川縣輪島市及珠洲市政府分別透過防災廣播哀悼罹難者並呼籲民眾一同默禱，可以看到當地民眾都雙手合十表達對死者的哀悼之意。

雖然能登地方及其周邊地區的餘震次數逐漸減少，但地震活動依然相當活躍。氣象廳表示，未來2週到3週左右，當地仍可能發生最大震度5弱左右或以上的地震，呼籲民眾留意。

石川縣政府表示，截至今天下午2時止，縣內共有240人罹難，較1月31日增加2人。其中15人疑為「災害關聯死」，另有1179人受到輕重傷。

石川縣政府表示，同樣截至今天下午2時止，縣內552處避難所共有1萬4431人持續過著避難生活。

房屋損害部分，到今天下午2時止，石川縣內以能登地方為中心的地區，共有4萬7915棟房屋受損。

水電部分，北陸電力送配電公司表示，能登地方截至今天下午5時止，仍有約2400個家戶停電。石川縣政府表示，截至今天下午2時止，縣內8個市町總計仍有4萬490個家戶持續停水。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1130201