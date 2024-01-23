台灣捐逾5.4億元善款 日本政府：台日友情明證

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本內閣官房長官林芳正今天在記者會談到台灣對能登半島地震捐款約新台幣5億4158萬元（逾25億日圓）時表達謝意說，「這是台灣對日本友情的明證」。

日本能登半島今年1月1日下午發生規模7.6強震，為協助日本救災及重建，行政院責成衛福部開放賑災專戶，自1月5日起至19日止，接受民眾愛心捐款。衛生福利部社會救助及社工司22日公布數字，截至19日止，總計接獲捐款13萬4368筆，總額新台幣5億4158萬9468元。

日本產經新聞報導，林芳正今天在記者會上強調，要對獲得台灣民眾提供的巨大支援，表達深深的感謝。

共同社報導，林芳正也提到台灣政府在強震發生後就捐款6000萬日圓說：「在此之前，日本和台灣之間在自然災害及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生時，一直以來都會相互提供協助。」

石川縣能登半島1月1日下午發生最大震度7級地震，石川縣政府表示，截至1月22日下午2時，已確認縣內共233人罹難，其中疑為「災害關聯死」比21日增加1人至15人、輕重傷1173人、失聯22人。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1130123