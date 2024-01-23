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日本石川地震
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石川地震災區危險建物逾1萬棟 罹難總數增至233人

2024/1/23 10:52（1/23 11:23 更新）
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圖為石川縣七尾市，工人在大雪中進行臨時住宅建設工程。（共同社）
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（中央社東京23日綜合外電報導）日本石川縣元旦發生強震後，截至1月22日下午縣內罹難者增至233人。另外，縣府已調查完11個地區3萬1600棟建築物的倒塌危險度，並判定1萬2615棟為「危險勿入」，占比40%。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台等媒體報導，石川縣能登半島1月1日下午發生最大震度7級地震，石川縣政府表示，截至1月22日下午2時，已確認縣內共233人罹難，其中疑為「災害關聯死」比21日增加1人至15人、輕重傷1173人、失聯22人。

縣內截至昨天下午2時已初步確認114名罹難者中，有100人的死因為房屋倒塌；而114人中，至少有79人是逾65歲的老人。

此外，屋損案例持續攀升，截至1月22日下午2時，石川縣政府已確認縣內至少有3萬7130棟建築物受創。

而縣府為了避免餘震造成建築物倒塌等的二次災害，日前派員調查受災建物的倒塌危險度，並在22日宣布判定完輪島市等11個市町共3萬1600棟建築物，其中被判定為危險度最高的「危險勿入」的建築達1萬2615棟，占全體的40%。

這個比例遠高於過去曾發生震度7級地震的判定結果。日媒推測，原因之一可能當地許多建築物是在1981年耐震標準提升的「建築基準法」修訂之前就已經蓋好。

另外，根據石川縣政府，截至1月22日下午2時仍有1萬5378人在縣內469個避難所（收容中心）避難。

讀賣新聞報導，隨著斷水造成的避難所衛生狀況惡化以及低溫襲來，石川縣府等已經確保在縣外可容納約3萬「二次避難者」的1061個設施，以防止「災害關聯死」案例攀升。

不過截至1月22日，前往「二次避難」的人僅3193人，只占全體避難者的不到2成。有些原本棲身在避難所的民眾，已經返家或是借住親戚家。

朝日新聞報導，日本首相岸田文雄今天透露，修復能登機場跑道及航廈的作業正在進行，1月27日起將開放民航機在能登機場起降。

位於石川縣輪島市的能登機場因強震受損一度關閉，經臨時修復後1月11日起僅限自衛隊的運輸機等起降。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1130123

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