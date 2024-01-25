石川震後3分鐘海嘯抵富山市 專家：海底崩塌引發

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本富山縣富山市今年元旦在石川縣發生強震後僅3分鐘就遭海嘯侵襲。海上保安廳調查發現富山灣海底部分斜面曾發生深度約40公尺的崩塌。專家指出，這證實海底崩塌引發海嘯。

日本放送協會（NHK）、每日新聞報導，根據氣象廳，今年1月1日下午4時10分石川縣能登半島發生規模7.6強震，不過富山市在下午4時13分就觀測到第一波海嘯，這不僅比氣象廳預測的到達時間快了約7分鐘，也比離震源更近的石川縣七尾港更早測得海嘯。

而氣象廳初步推斷，震源附近可能有其他的海嘯發生源，導致富山市在強震發生過後僅3分鐘就測得第一波海嘯。

海上保安廳本月15日至17日派遣測量船到強震震源區域南側的富山灣，使用類似聲納的裝置調查海底，並繪製詳細的地形圖。

海上保安廳用2010年繪製成的地形圖比對相同海域，發現富山市以北約4公里的海底斜面，出現南北約500公尺、東西約80公尺、最大深度約40公尺的崩塌。

熟悉海嘯機制的日本中央大學教授有川太郎針對海上保安廳的調查結果指出，「這證明富山灣海底發生山崩進而引發海嘯，而且與模擬結果相符，這也是研究海嘯機制的重要調查」。

海上保安廳2月將繳交這份調查結果給日本政府的地震調查委員會，盼有助進一步釐清海嘯發生原因。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130125