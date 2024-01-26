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日本強震台灣民間捐逾25億日圓 吳釗燮：台日如家人

2024/1/26 10:27（1/26 10:59 更新）
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救難人員24日在石川縣地震災區進行搜索。（共同社）
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（中央社記者吳昇鴻台北26日電）日本強震重創能登半島，行政院責成衛福部開設賑災專戶提供民間捐款；外交部長吳釗燮今天說，從1月5日到19日專戶關閉為止湧入超過13萬4000筆捐款，收到新台幣5億4000多萬元，折合超過25億日圓，台日有著宛如家人般的深厚情誼。

外交部今天上午舉行「日本石川縣能登半島地震賑災款捐贈記者會」，吳釗燮、日本駐台代表片山和之、台灣日本關係協會秘書長范振國、衛福部政務次長李麗芬等人出席，捐款的民間企業及團體代表也與會。

日本強震重創能登半島，行政院日前責成衛福部開設賑災專戶提供國內外民眾捐款，外交部代表政府將捐贈6000萬日圓賑濟災民，協助日本救援及災後重建。

吳釗燮致詞時表示，台灣與日本每逢重大災害，彼此總是在第一時間伸出援手互相扶持，台灣民眾對這次災情同感悲痛，紛紛表示希望能儘快捐款，想要幫助災民度過難關，而政府也立即回應民眾的期盼，開設了賑災捐款專戶。

他表示，從1月5日到19日專戶關閉為止，短短兩週內湧入了超過13萬4000筆捐款，總計收到新台幣5億4000多萬元，折合超過25億日圓，「這筆善款不只是數字上的累積，更代表無數台灣人民的深情厚意」，這份來自台灣的善心將協助災區民眾走出災變、修復創傷。

吳釗燮說，他向所有慷慨解囊的民間企業、團體和捐款民眾，致上十二萬分的敬意與謝意，台日間有著宛如親密家人般的深厚情誼。

吳釗燮表示，這次震災受創最嚴重的石川縣，和台灣早在百年前就結下不解之緣。出身石川縣的八田與一為台灣奉獻心力，建設嘉南大圳及烏山頭水庫，將生命化為流水灌溉台灣土地。如今，台灣秉持「滴水之恩，當湧泉相報」的精神，台日間緊密牽絆，就是表現在最需要的時候，一定是對方最堅強的後盾。

片山和之指出，對於台灣的溫暖關懷善意表達深深感謝，災難發生後，立刻收到蔡總統、賴副總統帶領的台灣各界人士慰問，感謝台灣民眾對災情的鼓勵，令人感到安心與溫暖，「謝謝台灣」。（編輯：楊凱翔）1130126

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