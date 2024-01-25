吳釗燮款宴立陶宛國會訪團 感謝展現對台友誼行動

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（中央社記者吳昇鴻台北25日電）外交部長吳釗燮今天款宴立陶宛國會訪團，他表示，對立陶宛以行動展現對台友誼表達由衷感謝，立陶宛與台灣同為威權主義擴張第一線、共享民主自由人權等價值；立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯說，立台深化雙邊關係卻屢遭中國干預，所幸一路走來相互扶持。

外交部晚間發布新聞稿表示，外交部長吳釗燮今天中午款宴「立陶宛國會友好訪問團」，歡迎並感謝該團在台灣13日完成總統大選後旋即來訪，表達堅定支持民主台灣的情誼，以及台立雙方展現民主國家團結合作、深化民主韌性的決心。

外交部指出，這次訪團由立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis，另譯：馬瑪竇）偕3名國會副議長米塔拉斯（Vytautas Mitalas）、莫谷娜（Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė）及薩巴塔斯（Julius Sabatauskas）等共11位跨黨派重量級國會議員組成，團員長期關注台灣及印太區域情勢。

吳釗燮致詞表示，立陶宛是歐洲第1個率先捐贈疫苗給台灣的國家，對於立陶宛以具體行動展現對台的真摯友誼，台灣人民由衷感謝；立陶宛與台灣同為面對威權主義擴張威脅的第1線民主國家，共享民主自由、人權保障及法治等價值。

吳釗燮說，兩國除已成功在半導體、超快雷射、生物科技等領域打造合作基礎，未來將繼續拓展互利互惠的新合作領域。

馬爾德基斯表示，立陶宛與台灣深化雙邊關係卻屢遭中國干預，所幸一路走來相互扶持、堅定站在同一陣線；此外，立陶宛與台灣秉持相同價值理念攜手合作，為全球民主社群所認同，更向世界表達堅守民主自由的立場。

外交部表示，吳釗燮與訪團成員另就台立兩國合作援助烏克蘭、台歐經貿關係、印太地區安全與合作、對抗極權威脅及防制假訊息等議題深入交換意見，雙方期盼兩國關係在現有良好基礎上進一步強化。（編輯：林興盟）1130125