總統接見立陶宛國會訪團 盼強化民主與經濟韌性

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（中央社記者溫貴香台北25日電）總統蔡英文今天對來訪的立陶宛國會友好訪問團表示，立陶宛跨黨派長期支持台灣，向世界傳達台立共同守護民主價值的訊息，雙方將繼續強化彼此民主和經濟的韌性，為全球繁榮發展貢獻一分心力。

總統接見「立陶宛國會友好訪問團」表示，2年前駐立陶宛台灣代表處正式運作後不久，立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis，另譯：馬瑪竇）就率領波海三國友台主席訪問台灣，這次更在台灣完成總統大選後，再次率團來訪，她代表台灣人民，向所有訪賓表達最誠摯的歡迎。

總統指出，訪賓來自立陶宛朝野政黨，此次來訪，不僅代表立陶宛跨黨派對台灣長期的支持，也向世界傳達台立共同守護民主價值的訊息。總統並感謝立陶宛國會及政府，透過各種管道支持台灣的國際參與，也呼籲各界關切台海議題，展現民主夥伴堅定相挺的情誼。

總統說，近年來，台灣和立陶宛的互動愈來愈密切，像是在農業、醫藥衛生以及科技等領域簽署合作備忘錄。對於立陶宛生技和雷射等產業發展重點，台灣也透過「中東歐投資基金」，強化雙邊經貿合作。

總統並提到，現在台灣各大超市以及零售通路，都可以看到立陶宛產品，非常受到台灣民眾歡迎。她期待，台灣和立陶宛在文化和經貿等各領域，未來可以有更多合作交流。

總統強調，台灣和立陶宛共享民主、自由和人權的價值，相信在雙方共同努力之下，一定能夠繼續強化彼此民主和經濟的韌性，一起為全球繁榮發展貢獻一分心力。（編輯：郭無患）1130125