會見蔡總統 立陶宛國會議員：人民的自由思想造就今日台灣

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（中央社記者溫貴香台北25日電）立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯今天表示，民主或威權體制取決於人民是擁有獨立思想的個體，或已經被集體洗腦而失去自由思考的能力。台灣屬於前者，有自由思想的人民造就了今天的台灣，台灣已經成為世界的楷模。

立陶宛 立陶宛小百科 語言：立陶宛語

首都：維爾紐斯

面積：6萬5301平方公里

地理位置：西濱波羅的海，北鄰拉脫維亞，東為白俄羅斯，南接波蘭，西南則與俄羅斯之卡列寧格勒接壤，西與瑞典隔海相望

人口：約292萬

宗教：以天主教為主，另有基督教各個教派

幣制：2015年1月起採用歐元 看更多 關閉 國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis，另譯：馬瑪竇）與祖國聯盟－基督教民主黨、自由黨、社會民主黨3名副議長，共11名朝野政黨的國會議員訪問台灣，今天上午分別晉見正副總統。

馬爾德基斯晉見蔡總統時表示，蔡總統的領導力在經濟關係也展現重大影響。透過各項策略計畫，台灣和立陶宛建立緊密連結，尤其是在半導體領域，在蔡總統的努力下，也為台立間強健的經濟關係奠定基礎。

他提到，中國對立陶宛祭出貿易制裁時，蔡總統及台灣政府挺身而出，對立陶宛伸出援手，不只展現有決心做對的事，更強化台立之間的連結，印證彼此珍視的民主、自由及獨立自主的價值。

他表示，立陶宛與台灣都是熱愛和平與民主的國家，也同樣面臨不友善的外部壓力，這樣的盟友可以讓世界理解，夥伴之間的合作是基於信念，而非地理距離。立陶宛對民主的渴望與台灣一樣強烈，在世界不斷變化的同時，尤其是當未來充滿不確定，且自由遭受威脅時，必須盡其所能保護自己。

馬爾德基斯表示，正如總統當選人賴清德在選舉後所提到，台灣締造了民主陣營的勝利。如今看到意識形態衝突漸起，在威權統治與自由民主的價值衝突之下，選擇站在正確的一方至關重要。

他認為，歐洲夢想與世界各國永遠和平共處、和平貿易，但現在這樣的想像已經開始瓦解。威權國家利用自由社會的透明開放變得愈來愈強大，也變得愈來愈有侵略性，而侵略性的背後隱藏著恐懼。他們害怕統治的正當性受到質疑，害怕未來失去權力，並清楚知道人民並不想受到他們的統治。

他說，民主或威權體制是結果，不是原因，原因在於人民的心態。人民是擁有獨立思想的個體，或已經被集體洗腦而失去自由思考的能力。台灣屬於前者，有自由思想的人民造就了今天的台灣，台灣已經成為世界的楷模。

他說，未來雙邊強化合作的願景近在眼前，在經濟、文化、科技等領域有無限合作機會，期盼共同克服各種挑戰。在踏上這趟旅途之前，也必須謹記，合作並不只是約定好的交易，而是作為自由國家的共同承諾，相信團結可以讓彼此更加強大。（編輯：翟思嘉）1130125