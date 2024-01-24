丹麥民主聯盟基金會總監：歐洲應向台灣人看齊

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩23日專電）丹麥「民主聯盟基金會」總監帕列羅－普萊斯納22日投書線上新聞平台「歐盟觀察家」，表示應該向台灣人看齊，並批評歐洲國家政府對台灣總統大選結果避而不談，對歐洲本身的民主有害。

曾多次訪台的丹麥「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies Foundation）總監帕列羅－普萊斯納（Jonas Parello-Plesner）日前再度訪台，近距離觀察台灣總統大選。返回丹麥後，在比利時線上新聞平台「歐盟觀察家」（EUobserver）投書，批評歐洲國家政府對台灣總統大選結果避而不談，並讚賞台灣人對於民主的熱愛與面對中國威脅時展現的勇氣。

普萊斯納在投書中表示，中國在台灣大選前給台灣兩個選擇，一是選擇民進黨並且讓衝突提升，二是跟北京叩頭避免受到中國威脅。台灣人選擇了民主，但世界上大多的民主國家都讓勇敢且熱愛自由的台灣人民失望了。

他指出，歐盟最近在準備選舉，很多領導人都不懂為什麼歐洲的選民們對民主不熱衷，又為什麼世界各地的民主狀況不斷惡化。

普萊斯納建議歐盟、法國、德國的領導人應該照照鏡子，看看自己因為屈服於世界強權的壓力而對台灣政權轉換的禁聲。

普萊斯納對參與總統大選的3組不同政黨候選人都做了觀察與評論，在民進黨造勢現場看見不少烏克蘭的旗幟；在國民黨的場子則看不見前總統馬英九的身影；民眾黨則是有許多年輕支持者，因為不滿高房價等議題而被吸引。

他評論，民眾黨毫無疑問地會成為台灣政治中很重要的角色。3黨不過半的狀況會使得台灣的政治領導人不得不決定，是否要向歐洲國家的政黨合作學習，試圖找出共識與妥協，或是像華盛頓一樣遭遇國會僵局。

投書中提到，許多西方國家的企業都在等待大選結果出爐，才決定要如何投資。例如兩家丹麥公司風機大廠維斯塔斯（Vestas）與沃旭能源（Orsted）都希望能增加風力發電的投資，他們與其他歐洲企業都很想知道新的局面會帶來更多停擺或是實質進展。

他認為，對北京來說，台灣的政治停擺會是最佳結果，中國國家主席習近平希望可以逼迫世界切斷跟民主台灣的緊密連結，諾魯在賴清德當選後馬上跟台灣斷交就是中國的第一步。北京也樂見台灣的政治分歧，這會讓更多假訊息有機可趁，讓世界看到台灣失能的民主，證明華人社會不適合享有自由。

普萊斯納認為，正因如此，歐洲不能再繼續置身事外，不應該對賴清德的當選不做評論，也不承認這是總統大選。他建議歐洲各國跟立陶宛和捷克看齊，把價值放在利益之前。

他建議，5月賴清德接下總統職位後，歐盟應該派高級官員代表團訪台，除了跟台灣建立更好的經濟交流之外，也告訴中國，歐盟不會隨之起舞。

他說，台灣的民主非常有感染力，可惜太多歐洲領袖似乎對此免疫了。若歐洲希望民主可以繼續活絡，就應該跟勇於為了民主自由而對抗威脅的台灣人看齊。

普萊斯納也在丹麥最大的政治新聞平台Altinget發表台灣大選觀察的長文，為丹麥讀者分析台灣總統大選。（編輯：馮昭）1130124