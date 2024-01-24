更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票112年11-12月開獎 完整獎號看這裡
首頁 / 政治

駐紐約處長投書華爾街日報：台灣護民主選民抗惡霸

2024/1/24 08:46（1/24 08:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）駐紐約辦事處長李光章投書華爾街日報，指台灣面對中國以軍事、經濟等手段介選，選民仍對抗惡霸鄰居，彰顯前途掌握在自己手中，也為今年陸續舉辦選舉的民主夥伴帶來啟示。

2024年占全球人口一半的數十個國家將舉行選舉。投書形容，今年連串選舉成為有如奧運的國際盛事，1月13日，台灣人民再次透過自由公正的選舉，選出未來4年的國家領導人，全球目光焦點集中在這場「開幕典禮」。

現任副總統賴清德以逾40%得票率當選總統，民主進步黨打破1996年台灣實施總統直選以來執政8年必輪替的「魔咒」。

李光章在今天刊登的文章寫道，中國在台灣大選前後透過軍事、經濟脅迫及外交操弄、認知戰、假訊息，發動「史無前例的」介選。多數台灣選民選擇賴清德接替總統蔡英文，用選票對抗「惡霸鄰居」，清楚傳達「台灣前途只能由其公民決定」的訊息。

他說：「台灣人民站在面對威權進逼的民主前線，堅定捍衛自身民主制度。」

李光章表示，台灣經驗適時提醒全世界民主夥伴，要在今年剩餘時間的選舉中提高警覺，防範外部干涉。

賴清德13日在勝選感言中重申台灣致力維護民主，提到「在民主和威權之間，我們選擇站在民主這一邊」。李光章說，賴清德也將履行蔡總統維護台海和平穩定的承諾，願意在不預設前提的情況下與中國對話。

文末寫道，今年稍晚，美國大選將成為民主世界另一重要時刻。台灣堅定致力與民主夥伴合作，對抗威權主義並維護和平，「唯有在正確道路上團結一致，我們才能戰勝對方」。（編輯：張芷瑄）1130124

#台灣
#李光章
#華爾街日報
#賴清德
#民主
#總統大選
#介選
延伸閱讀
丹麥民主聯盟基金會總監：歐洲應向台灣人看齊美國會台灣連線共同主席訪台 重申對台支持外媒：賴清德當選總統 顯示台灣選民不畏中國威嚇美學者：台灣大選展現成熟民主國家樣貌 打破國際媒體框架
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.17