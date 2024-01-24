駐紐約處長投書華爾街日報：台灣護民主選民抗惡霸

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（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）駐紐約辦事處長李光章投書華爾街日報，指台灣面對中國以軍事、經濟等手段介選，選民仍對抗惡霸鄰居，彰顯前途掌握在自己手中，也為今年陸續舉辦選舉的民主夥伴帶來啟示。

2024年占全球人口一半的數十個國家將舉行選舉。投書形容，今年連串選舉成為有如奧運的國際盛事，1月13日，台灣人民再次透過自由公正的選舉，選出未來4年的國家領導人，全球目光焦點集中在這場「開幕典禮」。

現任副總統賴清德以逾40%得票率當選總統，民主進步黨打破1996年台灣實施總統直選以來執政8年必輪替的「魔咒」。

李光章在今天刊登的文章寫道，中國在台灣大選前後透過軍事、經濟脅迫及外交操弄、認知戰、假訊息，發動「史無前例的」介選。多數台灣選民選擇賴清德接替總統蔡英文，用選票對抗「惡霸鄰居」，清楚傳達「台灣前途只能由其公民決定」的訊息。

他說：「台灣人民站在面對威權進逼的民主前線，堅定捍衛自身民主制度。」

李光章表示，台灣經驗適時提醒全世界民主夥伴，要在今年剩餘時間的選舉中提高警覺，防範外部干涉。

賴清德13日在勝選感言中重申台灣致力維護民主，提到「在民主和威權之間，我們選擇站在民主這一邊」。李光章說，賴清德也將履行蔡總統維護台海和平穩定的承諾，願意在不預設前提的情況下與中國對話。

文末寫道，今年稍晚，美國大選將成為民主世界另一重要時刻。台灣堅定致力與民主夥伴合作，對抗威權主義並維護和平，「唯有在正確道路上團結一致，我們才能戰勝對方」。（編輯：張芷瑄）1130124