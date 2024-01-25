賴清德接見立陶宛國會訪團 盼打造韌性民主夥伴關係

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（中央社記者溫貴香台北25日電）副總統賴清德今天接見立陶宛國會友好訪問團時表示，全球的和平、繁榮及穩定須仰賴國際社會成員共同努力，面對極權主義擴張的挑戰，台灣將與立陶宛等理念相近國家攜手捍衛民主價值、人權理念，期盼兩國持續加強合作，一起打造具有韌性的民主夥伴關係。

賴副總統今天上午在總統府接見立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis，另譯：馬瑪竇）、國會副議長米塔拉斯（Vytautas Mitalas）、莫谷娜（Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė）、薩巴塔斯（Julius Sabatauskas）等人，感謝在台灣大選後，立即率領歐洲第一個訪團來台，傳達對民主台灣的堅定支持與祝賀。

賴副總統表示，這場選舉雖然面對中國威權勢力前所未有的干預，但台灣人民依舊無懼威脅，順利完成一場舉世矚目的民主嘉年華，向全世界展現台灣人民堅定守護民主價值的決心，這不僅是民主的勝利，也是世界上愛護民主人士的共同勝利。

副總統說，相信大家早已注意到，中國對台灣在國際場域上的刻意打壓及恐嚇，中國利誘台灣的邦交國諾魯，刻意選在上週大選後宣布與中華民國台灣斷交，此一手段已充分暴露其威權擴張，以及挑戰國際秩序與區域穩定的本質。

他指出，2021年以台灣為名在立陶宛設立代表處時，中國同樣也對立陶宛採取針對性的貿易報復行動。面對這些挑戰，未來他最重要使命，就是在蔡總統過去8年打下的深厚基礎上，持續維持台海現狀及區域和平穩定，並在對等尊嚴的前提下，和中國展開對話與交流，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。

賴副總統表示，將在這個基礎上加倍努力，持續加強與立陶宛之間的合作，包括人民之間的交流、經貿、教育與文化等更廣更深的合作，都應該要進行；目前台灣與立陶宛雙方人員互訪頻繁，兩國在半導體及雷射產業的合作，已成為民主國家產業合作互助的典範。

副總統說，相信訪團訪台期間，也已聽到許多潛在合作機會及建議，在他520就職之後，將秉持互惠互利的原則，讓台灣與立陶宛共創雙贏，並希望立陶宛國會鼎力支持。

副總統進一步指出，全球的和平、繁榮及穩定，必須仰賴所有國際社會成員的共同努力；然而，中國持續曲解聯合國第2758號決議案，將台灣2300萬人民排除在聯合國體系外，此一情形不利於全球議題的合作與推動，更是國際社會的損失。

副總統表示，由衷感謝立陶宛對台灣擴大國際參與的支持，更期盼未來在立陶宛友人的協助下，能讓世界友台聲量更為提升。（編輯：林興盟）1130125